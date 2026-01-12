'Stranger Things' retorna aos games com Vecna e Onze no 'Dead by Daylight'

O universo de "Stranger Things" retorna ao jogo "Dead by Daylight" em uma nova DLC que adiciona Vecna como assassino. O conteúdo inclui Onze e Dustin como sobreviventes e já está disponível em fase de testes no Steam. O lançamento oficial está previsto para 27 de janeiro.

A colaboração entre Behaviour Interactive e a Netflix começou em 2019, quando o primeiro capítulo trouxe Steve e Nancy enfrentando o Demogorgon no laboratório de Hawkins. Agora, o segundo capítulo expandirá o crossover com foco no Mundo Invertido e nos novos personagens da série.

Vecna utiliza poderes derivados do Mundo Invertido. Vinhas surgem da Névoa para atacar os jogadores, enquanto relógios de parede aparecem no mapa como mecanismo de defesa.

Para evitar penalidades, os sobreviventes precisam interagir com esses itens durante as partidas.

Novos sobreviventes e trajes lendários

Onze e Dustin se juntam ao elenco de sobreviventes de "Stranger Things" dentro do "Dead by Daylight". Cada personagem possui recursos específicos para explorar o cenário e escapar do assassino.

A DLC também inclui trajes lendários, como Eddie Munson para Dustin e Robin Buckley para Nancy. Jonathan Byers retorna como opção estética adicional.

A expansão celebra o encerramento da série de "Stranger Things" na Netflix e aprofunda a conexão entre as duas franquias dentro do jogo.

"A série pode ter chegado ao fim, mas estamos animados para dar a esses personagens a chance de continuarem sua aventura em nosso jogo", pontua Dave Richard, Diretor Criativo de "Dead by Daylight".