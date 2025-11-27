Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada de 'Stranger Things'?

Os quatro primeiros episódios da quinta temporada de "Stranger Things" estrearam na Netflix na última quarta-feira, 26, às 22h, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

A última temporada da série foi divida em três partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

- 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h

- 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quais são os episódios da 5ª temporada?

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

Instabilidade no lançamento da 5ª temporada

Na madrugada desta quinta-feira, 26, após o lançamento da primeira parte da última temporada de "Stranger Things", a plataforma da Netflix ficou fora do ar por cerca de uma hora para diversos usuários no mundo, segundo dados do site Downdetector.

No Brasil, o pico de reclamações foi às 22h, no horário de Brasília, o horário de estreia da série.

A Netflix afirmou, segundo a Reuters, que o problema afetou apenas dispositivos de TV e foi resolvido em até cinco minutos após a detecção.

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.