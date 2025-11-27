Pop

Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada de 'Stranger Things'?

Primeiro volume de episódios da última temporada foi lançando na última quarta-feira, 26, às 22h

'Stranger Things': plataforma da Netflix teve instabilidade no horário de estreia da última temporada da série (Neil Mockford/FilmMagic/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h48.

Os quatro primeiros episódios da quinta temporada de "Stranger Things" estrearam na Netflix na última quarta-feira, 26, às 22h, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

A última temporada da série foi divida em três partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.
O que esperar da 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo', segundo o diretor

Quais são os episódios da 5ª temporada?

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

  1. The Crawl
  2. The Vanishing of...
  3. The Turnbow Trap
  4. Sorcerer
  5. Shock Jock
  6. Escape From Camazotz
  7. The Bridge
  8. The Rightside Up

Instabilidade no lançamento da 5ª temporada

Na madrugada desta quinta-feira, 26, após o lançamento da primeira parte da última temporada de "Stranger Things", a plataforma da Netflix ficou fora do ar por cerca de uma hora para diversos usuários no mundo, segundo dados do site Downdetector.

No Brasil, o pico de reclamações foi às 22h, no horário de Brasília, o horário de estreia da série.

A Netflix afirmou, segundo a Reuters, que o problema afetou apenas dispositivos de TV e foi resolvido em até cinco minutos após a detecção.

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.

