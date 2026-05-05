Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando estreia o 6º episódio da 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

Nova temporada traz novos conflitos para Andrew 'Coop' Cooper, personagem de Jon Hamm ('Mad Men')

Jon Hamm: ator interpreta Andrew 'Coop' Cooper em 'Seus Amigos e Vizinhos' (Disney+/Divulgação)

Jon Hamm: ator interpreta Andrew 'Coop' Cooper em 'Seus Amigos e Vizinhos' (Disney+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15h30.

A série "Seus Amigos e Vizinhos" segue com sua segunda temporada na Apple TV+, trazendo novos conflitos para Andrew “Coop” Cooper, personagem de Jon Hamm ("Mad Men").

Na trama, Coop é um ex-gestor de fundos de investimento que, após ser demitido, passa a invadir casas de luxo no próprio bairro para manter o padrão de vida da família.

Nos episódios mais recentes, essa situação se complica ainda mais. Coop segue levando a vida dupla, mas a chegada de um novo vizinho muda o jogo. Owen Ashe, interpretado por James Marsden ("Na Mira do Júri"), é um bilionário que começa a suspeitar do comportamento do protagonista.

A segunda temporada também traz de volta nomes como Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan, aprofundando os conflitos familiares e as relações no entorno de Coop.

Que horas estreia o 6º episódio de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

O episódio estreia na Apple TV+ nesta sexta-feira, 8 de maio, às 4h, no horário de Brasília.

Calendário de lançamento da 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'

A segunda temporada estreou no dia 3 de abril e terá episódios lançados semanalmente às sextas-feiras até o dia 5 de junho.

Ao todo, são 10 episódios:

  • Episódio 1: 03/04
  • Episódio 2: 10/04
  • Episódio 3: 17/04
  • Episódio 4: 24/04
  • Episódio 5: 01/05
  • Episódio 6: 08/05
  • Episódio 7: 15/05
  • Episódio 8: 22/05
  • Episódio 9: 29/05
  • Episódio 10: 05/06

Onde assistir à 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

Os episódios estão disponíveis exclusivamente na Apple TV+.

Acompanhe tudo sobre:SériesApple TV

Mais de Pop

Star Wars: confira os próximos lançamentos da franquia

Quando estreia o 10º e último episódio da 8ª temporada de ‘Outlander’?

Antes da nova série, HBO lança podcast sobre os filmes de 'Harry Potter'

'The Bear' lança episódio surpresa no Disney+ antes da 5ª temporada

Mais na Exame

Pop

Star Wars: confira os próximos lançamentos da franquia

Brasil

Tarcísio confirma André do Prado como pré-candidato ao Senado por SP

Esporte

Sabalenka ameaça boicotar Roland Garros por causa do valor da premiação

Carreira

‘Vivemos uma escassez épica por talentos e habilidades’, diz executiva do GPTW