Lançamentos do Apple TV+ em abril de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de abril chega com o pé no acelerador para os assinantes do Apple TV+. O catálogo recebe uma leva de produções originais que misturam o suspense de investigação, dramas familiares intensos e o retorno de comédias queridas pelo público.

Entre os destaques das séries, a segunda temporada de Seus Amigos e Vizinhos, protagonizada por Jon Hamm, e a nova produção de David E. Kelley, Margo Está Em Apuros, com Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, prometem dominar as maratonas. No cinema, o filme Consequência traz Keanu Reeves em uma jornada caótica dirigida por Jonah Hill.

O mês também é marcado por despedidas importantes, com os episódios finais de sucessos como Falando a Real, com Harrison Ford, e o encerramento da tensa trama de Mulheres Imperfeitas.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em abril de 2026:

Séries que estreiam no Apple TV+ em abril

Seus Amigos e Vizinhos: Temporada 2 | 03/04/2026

Margo Está Em Apuros | 15/04/2026

Histórico Criminal: Temporada 2 | 22/04/2026

O Segredo de Widow's Bay | 29/04/2026

Filmes e animações que estreiam no Apple TV+ em abril

Consequência | 10/04/2026

Meu Irmão, o Minotauro (Animação) | 24/04/2026

Finais de temporada em abril