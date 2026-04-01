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Lançamentos do Apple TV+ em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Estreias de títulos com astros como Keanu Reeves, Jon Hamm e Elle Fanning, além de finais de temporada eletrizantes, marcam o mês no streaming

Abril na Apple TV: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Divulgação)

Abril na Apple TV: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h52.

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O mês de abril chega com o pé no acelerador para os assinantes do Apple TV+. O catálogo recebe uma leva de produções originais que misturam o suspense de investigação, dramas familiares intensos e o retorno de comédias queridas pelo público.

Entre os destaques das séries, a segunda temporada de Seus Amigos e Vizinhos, protagonizada por Jon Hamm, e a nova produção de David E. Kelley, Margo Está Em Apuros, com Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, prometem dominar as maratonas. No cinema, o filme Consequência traz Keanu Reeves em uma jornada caótica dirigida por Jonah Hill.

O mês também é marcado por despedidas importantes, com os episódios finais de sucessos como Falando a Real, com Harrison Ford, e o encerramento da tensa trama de Mulheres Imperfeitas.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em abril de 2026:

Séries que estreiam no Apple TV+ em abril

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  • Seus Amigos e Vizinhos: Temporada 2 | 03/04/2026
  • Margo Está Em Apuros | 15/04/2026
  • Histórico Criminal: Temporada 2 | 22/04/2026
  • O Segredo de Widow's Bay | 29/04/2026

Filmes e animações que estreiam no Apple TV+ em abril

  • Consequência | 10/04/2026
  • Meu Irmão, o Minotauro (Animação) | 24/04/2026

Finais de temporada em abril

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  • A Caçada (Traqués) | 01/04/2026
  • Falando a Real: Temporada 3 | 08/04/2026
  • A Última Coisa Que Ele Me Falou: Temporada 2 | 10/04/2026
  • Mulheres Imperfeitas | 29/04/2026
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