Lançamentos do Apple TV+ em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril na Apple TV: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h52.
O mês de abril chega com o pé no acelerador para os assinantes do Apple TV+. O catálogo recebe uma leva de produções originais que misturam o suspense de investigação, dramas familiares intensos e o retorno de comédias queridas pelo público.
Entre os destaques das séries, a segunda temporada de Seus Amigos e Vizinhos, protagonizada por Jon Hamm, e a nova produção de David E. Kelley, Margo Está Em Apuros, com Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, prometem dominar as maratonas. No cinema, o filme Consequência traz Keanu Reeves em uma jornada caótica dirigida por Jonah Hill.
O mês também é marcado por despedidas importantes, com os episódios finais de sucessos como Falando a Real, com Harrison Ford, e o encerramento da tensa trama de Mulheres Imperfeitas.