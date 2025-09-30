Quarta temporada de Bridgerton estreia em 2026; saiba todos os detalhes

A Netflix confirmou que a quarta temporada de Bridgerton estreia em 2026. Todos os detalhes e relatos do elenco foram revelados pela própria gigante do streaming.

A produção acaba de encerrar as filmagens e terá Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o segundo filho mais velho da família Bridgerton, como protagonista. Serão oito episódios que prometem uma releitura de Cinderela no universo da alta sociedade londrina.

Trama

Benedict conhece seu interesse amoroso, Sophie Baek (Yerin Ha), já no primeiro episódio da nova temporada. O encontro acontece no famoso baile de máscaras de Lady Bridgerton, quando ele avista uma misteriosa Dama de Prata.

Aliás, o baile é um dos eventos favoritos dos fãs dos livros.

A história de Benedict e Sophie

Sophie Baek (Yerin Ha) e Benedict Bridgerton (Luke Thompson) viverão o romance central da temporada (Netflix/Divulgação) (Netflix/Divulgação)

A nova temporada traz uma abordagem diferente para a série.

"O que impressiona na quarta temporada é o conflito entre um conto de fadas clássico - o romance disso - e as realidades do mundo", explica Thompson.

A produção mostra os bastidores das casas extravagantes da alta sociedade e apresenta algumas das pessoas que mantêm o estilo de vida desses clãs aristocráticos.

Yerin Ha também se conectou imediatamente com a sua personagem e os obstáculos que ela tem que superar constantemente. "Seja essa batalha ligada a sua condição social, seja tentando esconder seus sentimentos de Benedict", afirma a atriz.

Novas personagens

Novas personagens trazem enredo de conflito familiar (Netflix/Divulgação) (Netflix)

Como nas temporadas anteriores, novos rostos chegam ao salão de baile de Bridgerton.

Entre os destaques estão Lady Araminta Gun (Katie Leung), casada, mas viúva duas vezes, e que tem duas filhas debutando no mercado matrimonial: Rosamund (Michelle Mao), mais velha, e Posy (Isabella Wei), mais nova.

Rosamund é a grande aposta de tempos melhores para Araminta. Bonita, vaidosa e sempre tentando agradar à mãe, ela mira em Benedict nesta temporada. Posy Li também é estreante neste mercado, mas é raramente promovida pela mãe.

"Enquanto Rosamund se tornou a mini-versão da mãe - uma profissional do mercado matrimonial - Posy é sonhadora e frequentemente não leva as coisas a sério", explica a produtora Jess Brownell.

A volta de personagens queridinhas dos fãs

Volta de personagens favoritas dos fãs da série anima o fandom (Netflix/Divulgação) (Netflix)

As melhores amigas Penelope (Nicola Coughlan) e Eloise (Claudia Jessie) aparecem reunidas em novas fotos da temporada. "Elas estão mais unidas do que nunca", diz Brownell. "Estamos empolgados para os espectadores verem como o relacionamento delas está agora que cada uma amadureceu um pouco."

Rostos conhecidos retornam para a nova temporada. Simone Ashley, que interpreta Kate Bridgerton, estará de volta. Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley) também farão parte do elenco principal da quarta temporada.

O elenco completo da quarta temporada inclui Luke Thompson, Yerin Ha, Jonathan Bailey, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Hannah Dodd, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Polly Walker, Katie Leung, Michelle Mao, Isabella Wei, entre outros

Filmagens em novos cenários

Bridgerton expandiu suas locações de filmagem nos arredores de Londres.

A construção para filmar a série abrange cerca de 8 mil metros quadrados e apresenta réplicas inspiradas pela arquitetura da Era Georgiana e da Regência, incluindo casas, prédios e a famosa Mayfair Street.

A produção também revelou alguns dos locais onde a história se desenrolará, incluindo o aconchegante refúgio campestre de Benedict, My Cottage.