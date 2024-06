Bridgerton: qual a ordem cronológica e onde assistir a série

A terceira temporada de Bridgerton estreou em maio na Netflix e reforçou o status de uma das mais populares séries do catálogo. Uma história de família com oito irmãos em busca do amor e de resolver seus conflitos pessoais.

Na mais recente temporada de Bridgerton, o foco passa a ser Colin Bridgerton (interpretado por Luke Newton). Após viajar pela Europa, Colin decide ajudar sua amiga Penelope Featherington (Nicola Coughlan) a encontrar um marido. No entanto, Colin começa a desenvolver sentimentos por Penelope, complicando a amizade deles.

Além das três temporadas, a série Bridgerton também conta com um spin-off focado na Rainha Charlotte (interpretada por Golda Rosheuvel, e India Amarteifio em sua versão jovem). A adição deste spin-off pode gerar dúvidas sobre a melhor ordem para assistir aos episódios.

Ordem de lançamento das temporadas de Bridgerton

- Bridgerton (1ª temporada) - 25 de dezembro de 2020

- Bridgerton (2ª temporada) - 25 de março de 2022

- Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton - 4 de maio de 2023

- Bridgerton (Parte 1 da 3ª temporada) - 16 de maio de 2024

- Bridgerton (Parte 2 da 3ª temporada) - 13 de junho de 2024

Ordem cronológica da série Bridgerton

Para aqueles que preferem assistir a série Bridgerton em ordem cronológica dos acontecimentos, aqui está o guia:

"Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton" é o ponto de início cronológico de toda a série. Lançada em maio de 2023, esta série spin-off se passa em 1776, mostrando como Charlotte ascendeu ao trono e como lidou com o casamento com um homem que conheceu minutos antes de subir ao altar. A produção aborda os altos e baixos do relacionamento da monarca com George (Corey Mylchreest), que sofre com problemas mentais não tratados, e como ela conciliou o papel de governante com a criação de filhos. Esta obra é essencial para compreender a personalidade da Rainha Charlotte durante a era retratada em Bridgerton.

Depois de assistir ao spin-off, você pode iniciar sua jornada pela série principal:

1. Bridgerton (1ª Temporada): A primeira temporada acompanha a jornada de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), que inicia um relacionamento com Simon, o Duque de Hastings (Regé-Jean Page), inicialmente como um "faz de conta", mas que logo se torna mais real. Esta temporada introduz a família Bridgerton e vários personagens que ganharão protagonismo em temporadas seguintes.

2. Bridgerton (2ª Temporada): A segunda temporada foca em Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), que se vê apaixonado por Kate (Simone Ashley). Anthony enfrenta dificuldades em decidir entre seguir o amor verdadeiro ou um casamento de conveniência.

3. Bridgerton (3ª Temporada): Na terceira temporada, o foco está em Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Colin retorna de suas viagens pela Europa e decide ajudar Penelope a encontrar um marido, mas acaba desenvolvendo sentimentos por ela. Esta temporada também inicia os ganchos para a trama da já confirmada quarta temporada.

Vale notar que a Netflix não segue estritamente a ordem dos livros da autora Julia Quinn. A série "pulou" o terceiro volume dos livros, utilizando o quarto como base para os episódios mais recentes. Segundo Jess Brownell, essa decisão foi tomada para dar mais foco a personagens cujas tramas estavam prontas para serem plenamente desenvolvidas.

Para os fãs de Bridgerton, seguir esta ordem cronológica ou de lançamento garante uma experiência completa e imersiva no universo fascinante da série. Se você ainda não começou sua maratona, agora é o momento perfeito para mergulhar no mundo de Bridgerton e acompanhar cada detalhe das vidas e amores da família mais famosa de Londres.