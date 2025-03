Quando é o feriado da Semana Santa em 2025? Confira as datas

A Semana Santa de 2025 será celebrada entre os dias 13 e 20 de abril, iniciando no Domingo de Ramos e encerrando no Domingo de Páscoa.

Essa tradição cristã relembra os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, incluindo sua prisão, crucificação e ressurreição.

A Semana Santa não tem uma data fixa, pois sua ocorrência está ligada à Quaresma, um período de 46 dias que se inicia na Quarta-feira de Cinzas, logo após o Carnaval. Para calcular a data, basta adicionar esses 46 dias ao dia da Quarta-feira de Cinzas.

Como é definida a data da Semana Santa?

A Semana Santa não ocorre sempre no mesmo período, pois suas datas variam a cada ano. O cálculo da Páscoa é feito somando-se 46 dias à Quarta-feira de Cinzas, que acontece logo após o Carnaval.

Qual é o significado de cada dia da Semana Santa?

A Semana Santa é composta por oito dias de celebrações, cada um com um significado específico dentro da liturgia católica. Segundo o evangelista João, o Domingo de Ramos simboliza a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém.

Nos dias seguintes, Segunda, Terça e Quarta-Feira Santa, a liturgia recorda dois momentos importantes: o gesto de Maria ungindo os pés de Jesus e a traição de Judas Iscariotes. Embora esses eventos não tenham ocorrido exatamente nessas datas, são lembrados nesse período.

A Quinta-Feira Santa marca o início do Tríduo Pascal, com a celebração da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial e o ensinamento de Jesus sobre o Lava-pés.

Já a Sexta-Feira Santa é o único dia do ano em que não há missa na Igreja Católica, em respeito ao simbolismo da crucificação de Cristo.

No Sábado Santo, realiza-se a Vigília Pascal, um conjunto de ritos litúrgicos que antecedem a grande celebração da ressurreição de Jesus. Por fim, no Domingo de Páscoa, a Igreja comemora exclusivamente esse momento central do cristianismo.

Quando termina a Quaresma?

A Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas, que em 2025 será no dia 5 de março, e termina no Domingo de Ramos, em 13 de abril.

A Páscoa é um feriado nacional?

No Brasil, a Sexta-feira Santa é um feriado nacional, segundo a Lei Federal nº 9.093/1995. Mas o Domingo de Páscoa não possui essa mesma classificação oficial.

E a Quinta-feira Santa?

A Quinta-feira Santa, 17 de abril, não é considerada feriado oficial. No entanto, órgãos públicos, municípios e empresas privadas podem decretá-la como ponto facultativo, ficando a critério do empregador liberar ou não os funcionários nesse dia.

Datas da Semana Santa em 2025