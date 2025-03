Megaferiado no Rio de Janeiro acontece em abril; veja datas

Os cariocas já estão se preparando para um megaferiado em abril.

A capital fluminense terá um recesso prolongado de seis dias, entre a Sexta-Feira Santa, 18, e o Dia de São Jorge, 23, que é um feriado estadual.

Esse será o período mais longo de folga para os cariocas desde 2020, quando uma houve uma sequência de feriados que resultaram num descanso de nove dias. Naquele ano, os cariocas viram os feriados de Tiradentes e São Jorge caírem em dias estratégicos. Mas a pandemia impediu mais viagens.

Recesso de 2025

O recesso de 2025 começa na Sexta-Feira Santa, dia 18, seguido do fim de semana, 19 e 20. O feriado de Tiradentes, no dia 21, cairá numa segunda, permitindo a emenda na terça, 22, antes do feriado estadual de São Jorge, no dia 23, quarta-feira. Ou seja, quem tiver condição, pode sair do trabalho na quinta, 17, e voltar na outra quinta-feira, 24.

Já em novembro do ano passado, no período da reunião do G20, a cidade do Rio teve seis dias de recesso.

Como é definida a data da Semana Santa?

A Semana Santa não ocorre sempre no mesmo período, pois suas datas variam a cada ano. O cálculo da Páscoa é feito somando-se 46 dias à Quarta-feira de Cinzas, q

A Semana Santa é composta por oito dias de celebrações, cada um com um significado específico dentro da liturgia católica. Segundo o evangelista João, o Domingo de Ramos simboliza a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém.

Nos dias seguintes, Segunda, Terça e Quarta-Feira Santa, a liturgia recorda dois momentos importantes: o gesto de Maria ungindo os pés de Jesus e a traição de Judas Iscariotes. Embora esses eventos não tenham ocorrido exatamente nessas datas, são lembrados nesse período.

A Quinta-Feira Santa marca o início do Tríduo Pascal, com a celebração da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial e o ensinamento de Jesus sobre o Lava-pés.

Já a Sexta-Feira Santa é o único dia do ano em que não há missa na Igreja Católica, em respeito ao simbolismo da crucificação de Cristo.

No Sábado Santo, realiza-se a Vigília Pascal, um conjunto de ritos litúrgicos que antecedem a grande celebração da ressurreição de Jesus. Por fim, no Domingo de Páscoa, a Igreja comemora exclusivamente esse momento central do cristianismo.