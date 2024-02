Quando é a Sexta-Feira Santa em 2024? Veja data e significado do feriado

A Sexta-Feira Santa é o ponto culminante da Semana Santa, que marca a celebração da Páscoa no Brasil e no Mundo.Em 2024, a data cairá no dia 29 de março, marcando o fim da Quaresma.

A ocasião tem um papel fundamental para os cristãos, sendo considerada uma das datas mais sagradas. A Sexta-Feira Santa é marcada pela reconstituição litúrgica da Via Crucis, que retrata o caminho doloroso de Jesus até a crucificação.

As igrejas realizam celebrações solenes, onde são recordados os momentos cruciais da paixão e morte de Cristo. Muitos fiéis participam da Via Sacra, percorrendo estações que representam diferentes momentos da jornada de Jesus.

Quando é Sexta-Feira Santa em 2024?

Em 2024, a sexta-feira santa cairá no dia 29 de março. A Páscoa acontecerá no dia 31.

O que significa a Sexta-Feira Santa?

Na narrativa bíblica, a Sexta-Feira Santa é identificada como o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e faleceu. O motivo para essa punição estava relacionada à sua oposição à política estabelecida e ao modo de vida de seu povo em Jerusalém.

Jesus expressava desacordo com muitos aspectos da sociedade da época, incluindo a forma como alguns detinham grandes riquezas enquanto a população sofria sob o jugo da tirania romana. Sua mensagem e ensinamentos frequentemente confrontavam as estruturas de poder estabelecidas e buscavam uma transformação espiritual e moral, pregando amor, compaixão e justiça para todos, independentemente de sua posição social. Essa postura confrontadora e desafiadora dos padrões estabelecidos acabou levando à sua condenação e crucificação.