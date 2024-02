Quando é a Semana Santa em 2024? Veja data e significado do período

A Semana Santa, período que inicia as celebrações da Páscoa, é um dos mais importantes calendários da Igreja Católica.Este ano, a semana começa no dia 24 de março, marcando o fim da Quaresma.

As celebrações de Páscoa começam com o Domingo de Ramos, onde os fiéis celebram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ramos de palmeiras e oliveiras são abençoados durante as liturgias, e os devotos participam de procissões que recriam o momento em que a população saudou Jesus como o Messias.

O fim ocorre justamente no Domingo de Páscoa, onde se celebra a ressurreição de Cristo após o terceiro dia de crucificação. As igrejas celebram com fervor, anunciando a vitória sobre a morte e a renovação da esperança. Os fiéis participam de missas festivas, compartilham refeições especiais e se congratulam pela mensagem de redenção e vida eterna.

Quando é a Semana Santa em 2024?

Este ano, a semana começa no dia 24 de março, considerado Domingo de Ramos.

O que é celebrado na Páscoa?

O domingo de Páscoa é uma comemoração da ressurreição de Jesus Cristo após a sua morte, que ocorreu na Sexta-feira da Paixão. De acordo com relatos bíblicos, foi nesse dia que Maria Madalena descobriu o túmulo de Jesus vazio, simbolizando a sua ressurreição.

A partir desse evento, o Calendário Romano foi dividido em duas eras distintas: Antes de Cristo (a.C.) e Depois de Cristo (d.C.), uma divisão temporal que ainda é adotada nos dias de hoje. Essa demarcação na contagem do tempo destaca a relevância da vida e do legado de Jesus Cristo na história e na cultura ocidental.