Quando começa o outono no Brasil em 2026? Veja data e previsão do tempo

Outono: estação começa em março e deve registrar períodos secos intercalados com episódios de chuva intensa (Wavebreakmedia Ltd/ Thinkstock/Thinkstock)
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Publicado em 18 de março de 2026 às 05h42.
O outono no Brasil começa no dia 20 de março, quando ocorre o equinócio, fenômeno astronômico que marca a transição do verão para a nova estação. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança acontece por volta das 11h45 do dia referido.
A data registra o fim do verão, iniciado em dezembro de 2025. No hemisfério sul, o equinócio ocorre quando o Sol incide de forma semelhante sobre os dois hemisférios da Terra, resultando em dias e noites com duração próxima.
Tradicionalmente, o outono é caracterizado por temperaturas mais amenas e redução gradual das chuvas em várias regiões do país.
Para 2026, algumas projeções indicam variações no regime de chuvas e períodos de temperatura acima da média.
Entre as tendências apontadas por especialistas estão:
Os fenômenos climáticos La Niña e El Niño podem influenciar o comportamento do clima nas próximas semanas, segundo análises meteorológicas.
Órgãos estaduais de monitoramento também apontam mudanças no padrão do clima ao longo do período. O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), por exemplo, indica que o trimestre pode registrar temperaturas mais altas e intervalos de seca em algumas regiões.
Mesmo com a tendência de menor volume médio de chuva, especialistas alertam para a possibilidade de episódios extremos, como a formação de ciclones extratropicais.
Com o avanço do outono, as noites costumam ficar mais frias, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. As projeções indicam, porém, que essas quedas de temperatura devem ocorrer de forma pontual e sem longa duração, sobretudo no início da estação.