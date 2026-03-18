Quando começa o outono no Brasil em 2026? Veja data e previsão do tempo

O outono no Brasil começa no dia 20 de março, quando ocorre o equinócio, fenômeno astronômico que marca a transição do verão para a nova estação. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança acontece por volta das 11h45 do dia referido.

A data registra o fim do verão, iniciado em dezembro de 2025. No hemisfério sul, o equinócio ocorre quando o Sol incide de forma semelhante sobre os dois hemisférios da Terra, resultando em dias e noites com duração próxima.

Como será o clima no outono de 2026?

Tradicionalmente, o outono é caracterizado por temperaturas mais amenas e redução gradual das chuvas em várias regiões do país.

Para 2026, algumas projeções indicam variações no regime de chuvas e períodos de temperatura acima da média.

Entre as tendências apontadas por especialistas estão:

períodos de chuva mais intensos intercalados com dias secos

temperaturas ainda elevadas em parte do trimestre

aumento da irregularidade no volume de precipitação

Os fenômenos climáticos La Niña e El Niño podem influenciar o comportamento do clima nas próximas semanas, segundo análises meteorológicas.

Possibilidade de eventos climáticos extremos

Órgãos estaduais de monitoramento também apontam mudanças no padrão do clima ao longo do período. O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), por exemplo, indica que o trimestre pode registrar temperaturas mais altas e intervalos de seca em algumas regiões.

Mesmo com a tendência de menor volume médio de chuva, especialistas alertam para a possibilidade de episódios extremos, como a formação de ciclones extratropicais.

Com o avanço do outono, as noites costumam ficar mais frias, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. As projeções indicam, porém, que essas quedas de temperatura devem ocorrer de forma pontual e sem longa duração, sobretudo no início da estação.