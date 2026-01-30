Ciclone extratropical pode causar chuvas no fim de semana; veja previsão

Temperaturas devem permanecer altas mesmo com chuvas intensas (Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16h00.
A formação de um ciclone extratropical causa instabilidade e chuvas nesta sexta-feira, 30, e ao longo do fim de semana. O sistema meteorológico deve atingir os estados das regiões Sul e Sudeste.
O fenômeno começou próximo à costa paulista e do Paraná e deve agir em conjunto com o calor, umidade e baixa pressão para aumentar a chance de temporais.
Os ciclones extratropicais são sistemas formados pelo contraste de temperaturas entre massas de ar quentes e frias. Eles surgem em regiões de latitude média.
Nesta semana, o ciclone deve se formar entre a madrugada e a tarde de sexta-feira, segundo o meteorologista da Climatempo, César Soares.
Ele explica que a formação ocorre no mar e não passa pelo estado de São Paulo.
"O que atua sobre o continente é a frente fria associada, que favorece chuva persistente ao longo do dia", diz.
Nos estados da Região Sul, a instabilidade começou na manhã desta sexta-feira. As informações da Climatempo apontam que o dia é marcado por pancadas de chuva e risco de tempestades.
No Sudeste, o ciclone, somado às áreas de instabilidade em níveis mais altos da atmosfera e ao calor, causa pancadas de chuva frequentes.
Em São Paulo, os efeitos do sistema podem ser observados no litoral e nas áreas sul e leste do estado.
No Centro-Oeste, as temperaturas seguem elevadas, com máxima de 29°C em Campo Grande (MS) e 33°C em Cuiabá (MT).
O clima úmido favorece a instabilidade na região e há previsão de chuvas moderadas nos estados.
Áreas do Maranhão, Piauí, Ceará e do oeste da Bahia registram chuvas moderadas, enquanto o litoral norte da região é atingido pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com precipitações recorrentes.
No litoral leste, em Recife, João Pessoa e Aracaju, as pancadas são irregulares com máxima de 32°C.
Na Região Norte, a sexta-feira é marcada por chuva frequente na maior parte da região.
No Amapá, as precipitações são intensas e persistentes devido à influência da ZCIT.
No Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima as pancadas são espaçadas, e há possibilidade de trovoadas.
De forma geral, as temperaturas permanecem altas com umidade elevada.