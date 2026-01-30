Ciclone extratropical pode causar chuvas no fim de semana; veja previsão

A formação de um ciclone extratropical causa instabilidade e chuvas nesta sexta-feira, 30, e ao longo do fim de semana. O sistema meteorológico deve atingir os estados das regiões Sul e Sudeste.

O fenômeno começou próximo à costa paulista e do Paraná e deve agir em conjunto com o calor, umidade e baixa pressão para aumentar a chance de temporais.

O que é um ciclone extratropical?

Os ciclones extratropicais são sistemas formados pelo contraste de temperaturas entre massas de ar quentes e frias. Eles surgem em regiões de latitude média.

Nesta semana, o ciclone deve se formar entre a madrugada e a tarde de sexta-feira, segundo o meteorologista da Climatempo, César Soares.

Ele explica que a formação ocorre no mar e não passa pelo estado de São Paulo.

"O que atua sobre o continente é a frente fria associada, que favorece chuva persistente ao longo do dia", diz.

Previsão do tempo na Região Sul

Nos estados da Região Sul, a instabilidade começou na manhã desta sexta-feira. As informações da Climatempo apontam que o dia é marcado por pancadas de chuva e risco de tempestades.

Porto Alegre (RS): temperaturas variam entre 21°C e 31°C nesta sexta-feira e sábado, 31. No domingo, 1°, e segunda-feira, 2, as máximas ficam em torno de 28°C;

temperaturas variam entre 21°C e 31°C nesta sexta-feira e sábado, 31. No domingo, 1°, e segunda-feira, 2, as máximas ficam em torno de 28°C; Curitiba (PR): na sexta-feira e no fim de semana, a temperatura mínima é de 17°C e a máxima de 27°C;

na sexta-feira e no fim de semana, a temperatura mínima é de 17°C e a máxima de 27°C; Florianópolis (SC): a média varia entre 19°C e 30°C ao longo do fim de semana.

Previsão do tempo na Região Sudeste

No Sudeste, o ciclone, somado às áreas de instabilidade em níveis mais altos da atmosfera e ao calor, causa pancadas de chuva frequentes.

Em São Paulo, os efeitos do sistema podem ser observados no litoral e nas áreas sul e leste do estado.

Rio de Janeiro (RJ): as pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia e à noite, com acumulado de 40 mm. O calor permanece, com máxima de 32°C;

as pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia e à noite, com acumulado de 40 mm. O calor permanece, com máxima de 32°C; São Paulo (SP): na capital, a temperatura começa a cair nesta sexta-feira, com máxima de 25°C;

na capital, a temperatura começa a cair nesta sexta-feira, com máxima de 25°C; Vitória (ES): a chuva se intensifica ao longo do final de semana e se torna constante na segunda-feira, com máximas de 29°C;

a chuva se intensifica ao longo do final de semana e se torna constante na segunda-feira, com máximas de 29°C; Belo Horizonte (MG): o clima nublado começa nesta sexta-feira e, ao longo do dia, o acumulado pode alcançar os 40 mm.

Qual a previsão do tempo para as outras regiões?

Chuvas no Centro-Oeste durante o fim de semana

No Centro-Oeste, as temperaturas seguem elevadas, com máxima de 29°C em Campo Grande (MS) e 33°C em Cuiabá (MT).

O clima úmido favorece a instabilidade na região e há previsão de chuvas moderadas nos estados.

Instabilidade no interior e litoral norte da Região Nordeste

Áreas do Maranhão, Piauí, Ceará e do oeste da Bahia registram chuvas moderadas, enquanto o litoral norte da região é atingido pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com precipitações recorrentes.

No litoral leste, em Recife, João Pessoa e Aracaju, as pancadas são irregulares com máxima de 32°C.

Zona de Convergência atinge a Região Norte

Na Região Norte, a sexta-feira é marcada por chuva frequente na maior parte da região.

No Amapá, as precipitações são intensas e persistentes devido à influência da ZCIT.

No Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima as pancadas são espaçadas, e há possibilidade de trovoadas.

De forma geral, as temperaturas permanecem altas com umidade elevada.