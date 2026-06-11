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Copa do Mundo 2026: fãs manifestam 'decepção' com cerimônia de abertura no México; veja as reações

Apresentações no Estádio Azteca contaram com participações Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná e Belinda

Copa do Mundo: cerimônia de abertura dos jogos ocorreu no Estádio Azteca, no México (Mario Vazquez / AFP)/AFP)

Copa do Mundo: cerimônia de abertura dos jogos ocorreu no Estádio Azteca, no México (Mario Vazquez / AFP)/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 15h32.

Última atualização em 11 de junho de 2026 às 15h37.

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A Copa do Mundo finalmente começou! Nesta quinta-feira, 11, foi realizada a abertura dos jogos no Estádio Azteca, na Cidade do México. O estádio é o primeiro a receber três jogos inaugurais de Copas do Mundo.

A cerimônia contou com uma mensagem de " boas vidas" e danças e fantasias em referência aos povos originários do país. Em seguida, a festa foi agitada por apresentações de cantores como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.

Artistas se apresentam na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 no estádio Azteca, na Cidade do México (Rodrigo OROPEZA / AFP/AFP)

Por outro lado, as atrações da cerimônia no México não agradou muitos usuários nas redes sociais. Entre as principais críticas, está a apresentação de bonecos Labubu como mascotes de abertura. Entre muitas pessoas, havia expectativa de melhores representações da cultura mexicana.

Veja as reações do público nas redes sociais

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