Copa do Mundo 2026: fãs manifestam 'decepção' com cerimônia de abertura no México; veja as reações

Copa do Mundo: cerimônia de abertura dos jogos ocorreu no Estádio Azteca, no México (Mario Vazquez / AFP)/AFP)
Repórter
Publicado em 11 de junho de 2026 às 15h32.
Última atualização em 11 de junho de 2026 às 15h37.
A Copa do Mundo finalmente começou! Nesta quinta-feira, 11, foi realizada a abertura dos jogos no Estádio Azteca, na Cidade do México. O estádio é o primeiro a receber três jogos inaugurais de Copas do Mundo.
A cerimônia contou com uma mensagem de " boas vidas" e danças e fantasias em referência aos povos originários do país. Em seguida, a festa foi agitada por apresentações de cantores como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.
Por outro lado, as atrações da cerimônia no México não agradou muitos usuários nas redes sociais. Entre as principais críticas, está a apresentação de bonecos Labubu como mascotes de abertura. Entre muitas pessoas, havia expectativa de melhores representações da cultura mexicana.
😳❌ “Es lo menos serio que vi en mi vida”
Usuarios de Twitter no pueden creer que hayan metido personas vestidas de Labubu para la apertura del Mundial pic.twitter.com/7DCLTUSOKE
— PaseClave (@paseclave__) June 11, 2026
Meu pai amado os Labubus na Copa pic.twitter.com/vOX7QbbigY
— Central Reality (@centralreality) June 11, 2026
os labubus na aberta da Copa do Mundo
??????????? pic.twitter.com/eacfT8VXkn
— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 11, 2026
ESTO NO ES UN SIMULACRO, BELINDA EN El MUNDIAL EN MÉXICO. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/F7FEfcV3LB
— ℰ (@Eduardo9_C) June 11, 2026