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Como vai ser o Outono de 2026? Veja previsão

Estação começa nesta sexta-feira, 20, com temperaturas elevadas

Inmet aponta risco à saúde e calor extremo até o fim do mês

Inmet aponta risco à saúde e calor extremo até o fim do mês

Gabriela Pessanha

Publicado em 18 de março de 2026 às 15h46.

O outono começa nesta sexta-feira, 20, às 11h45. Porém, a previsão indica que o equinócio não deve representar grandes mudanças no clima e pode seguir com temperaturas elevadas e pancadas de chuva.

Segundo a Climatempo, as temperaturas devem começar a cair entre maio e junho, com possíveis geadas na Região Sul e temperaturas mínimas de até 10°C em São Paulo.

Tendência para o outono 2026

No geral, a última semana do verão deve seguir o padrão observado ao longo da estação: calor, tempo abafado e pancadas de chuva isoladas.

O meteorologista da Climatempo, César Soares, explica que o outono deve seguir o esperado para a temporada, mas com ondas de calor ao longo dos meses.

Há uma tendência gradual de desenvolvimento do fenômeno El Niño, o que pode favorecer alguns períodos de calor ao longo da estação. Por causa disso, ondas de calor ainda podem ocorrer em determinados momentos do outono.

Temperaturas nas capitais na última semana do verão

A Região Sul deve registrar as maiores temperaturas no final deste verão. Especialmente no Rio Grande do Sul, onde as máximas devem variar entre 37°C e 40°C.

Em Porto Alegre (RS), a temperatura pode chegar a 34°C com pancadas de chuva no final do dia.

Nesta terça-feira, 17, Curitiba (PR) deve ter máxima de 31°C. Na quarta-feira, 18, chuvas fortes podem atingir a capital.

Confira as temperaturas máximas previstas para Região Sudeste.
  • São Paulo (SP) - 31°C;
  • Rio de Janeiro (RJ) - 32°C;
  • Belo Horizonte (MG) - 29°C;
  • Vitória (ES) - 32°C.

Em Minas Gerais e no Espírito Santo, novas chuvas podem causar transtornos, como deslizamentos e inundações, devido ao grande volume registrado nos dias anteriores.

A partir de quarta-feira, as pancadas de chuva devem ganhar força nas regiões Sul e Sudeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que as temperaturas podem permanecer acima da média em março, principalmente no Mato Grosso do Sul, Goiás e centro-sul de Mato Grosso.

De acordo com o órgão, as regiões Norte e Nordeste podem seguir com volumes de chuva acima da média.

Veja cidades das regiões com os maiores acumulados nos últimos dias.
  • Oiapoque (AP) - 264,4 milímetros (mm);
  • Parintins (AM) - 171,8 mm;
  • Floriano (PI) - 93,6 mm.

Confira a previsão para sexta-feira, 20

CapitalTemperatura mínima e máxima

São Paulo (SP)

19°C / 26°C

Rio de Janeiro (RJ)

23°C / 28°C

Curitiba (PR)

18°C / 26°C

Florianópolis (SC)

22°C / 26°C

Goiânia (GO)

20°C / 26°C

Campo Grande (MS)

22°C / 31°C

Salvador (BA)

25°C / 31°C

Maceió (AL)

24°C / 30°C

Palmas (TO)

22°C / 27°C

Belém (PA)

24°C / 28°C

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