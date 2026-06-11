Alívio externo impulsiona Ibovespa de volta aos 170 mil e dólar cai mais de 1%

O Ibovespa recuperou os 170 mil pontos na tarde desta quinta-feira, 11, após uma reviravolta nos mercados globais provocada por uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao conflito com o Irã. Por volta das 15h20, o principal índice acionário da B3 subia 1%, aos 170.300 pontos.

O movimento representa uma recuperação em relação ao início da tarde, quando o índice chegou a operar próximo da estabilidade. A melhora do humor dos investidores ocorreu após Trump anunciar o cancelamento de ataques militares que estavam previstos contra o Irã, reduzindo os temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Entre as ações de maior peso do índice, a Vale (VALE3) virou para alta e avançava 0,49%, contribuindo para sustentar o desempenho positivo da bolsa brasileira. Os grandes bancos também migraram para o campo positivo, após operarem em queda durante parte do pregão.

Na contramão, as ações da Petrobras passaram a recuar acompanhando a forte queda do petróleo no mercado internacional. Os papéis ordinários (PETR3) caíam 0,30%, enquanto os preferenciais (PETR4) recuavam 0,14%.

O petróleo devolveu os ganhos registrados mais cedo após o anúncio de Trump. O contrato do WTI caía 3,11%, cotado a US$ 87,28 por barril, enquanto o Brent recuava 3,32%, para US$ 90,19.

No mercado de câmbio, o dólar comercial ampliou a queda frente ao real. Às 15h19, a moeda americana recuava 1,10%, cotado a R$ 5,115.

Segundo Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, a recuperação da bolsa brasileira acompanha a redução das tensões geopolíticas e a volta do fluxo para ativos de risco.

"O mercado voltou aos patamares da abertura. Tinha caído levemente por conta das ameaças. Cada novo bombardeio, cada novo conflito armado piora significativamente as chances de um fim para a guerra, e o mercado precisa de mais clareza em relação a uma negociação entre os dois países, principalmente sobre o Estreito de Ormuz. Acho que teve um pouco a ver com isso, sim. Se você percebe, o dólar também está levemente abaixo, então tem entrado um pouco de capital", afirma.

Trump cancela ataques planejados contra o Irã

A mudança de direção dos mercados ocorreu após Trump afirmar que cancelou os ataques militares planejados contra o Irã, poucas horas depois de prometer atingir o país com "muita força" e ameaçar assumir o controle de sua infraestrutura petrolífera.

"Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite", escreveu Trump em publicação na rede Truth Social.

Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada após negociações envolvendo países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar e Israel. Apesar disso, ele afirmou que o bloqueio naval à região será mantido até a conclusão de um acordo.