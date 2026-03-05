Brasil

Quando começa o outono? Veja previsão

Chegada da estação no final de março deverá aumentar períodos de clima seco e amenizar as temperaturas; confira previsões

Inmet prevê início do outono em 20 de março, às 11h45 (Reuters)

Gabriela Pessanha

Publicado em 5 de março de 2026 às 13h35.

O outono brasileiro começa na penúltima sexta-feira de março, no dia 20. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 2026, a virada de estações deverá ocorrer por volta das 11h45.

O equinócio de outono marca o final do verão, que começou em dezembro de 2025.

Via de regra, a estação é marcada por clima seco e temperaturas amenas.

Qual é a previsão para o outono em 2026?

Algumas projeções climáticas apontam que, em 2026, o outono pode registrar temperaturas mais altas e irregularidade nas chuvas, com períodos de grande volume de chuva intercalados com dias de seca.

A análise do Climatempo aponta que os fenômenos La Niña e El Niño devem influenciar a configuração climática nas próximas semanas.

Órgãos de monitoramento estaduais, como o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), reforçam essa tendência.

Segundo o centro, em Santa Catarina, o próximo trimestre pode ter, além de temperaturas elevadas, períodos de seca.

Apesar da baixa média no volume de chuvas, o Epagri/Ciram prevê aumento na ocorrência de episódios extremos, como ciclones extratropicais.

No final do outono e começo do inverno, o frio pode ganhar força com noites frias, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. No entanto, a queda das temperaturas não deve durar muito.

LEIA MAIS: No outro hemisfério, inverno bate recordes e deixa mortos

Calendário de estações em 2026

Confira abaixo o calendário de estações em 2026. 
  • Outono: 20 de março a 21 de junho;
  • Inverno: 21 de junho a 22 de setembro;
  • Primavera: 22 de setembro a 21 de dezembro;
  • Verão: 21 de dezembro a 20 de março de 2027.
