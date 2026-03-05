Quando começa o outono? Veja previsão

Inmet prevê início do outono em 20 de março, às 11h45 (Reuters)
Publicado em 5 de março de 2026 às 13h35.
O outono brasileiro começa na penúltima sexta-feira de março, no dia 20. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 2026, a virada de estações deverá ocorrer por volta das 11h45.
O equinócio de outono marca o final do verão, que começou em dezembro de 2025.
Via de regra, a estação é marcada por clima seco e temperaturas amenas.
Algumas projeções climáticas apontam que, em 2026, o outono pode registrar temperaturas mais altas e irregularidade nas chuvas, com períodos de grande volume de chuva intercalados com dias de seca.
A análise do Climatempo aponta que os fenômenos La Niña e El Niño devem influenciar a configuração climática nas próximas semanas.
Órgãos de monitoramento estaduais, como o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), reforçam essa tendência.
Segundo o centro, em Santa Catarina, o próximo trimestre pode ter, além de temperaturas elevadas, períodos de seca.
Apesar da baixa média no volume de chuvas, o Epagri/Ciram prevê aumento na ocorrência de episódios extremos, como ciclones extratropicais.
No final do outono e começo do inverno, o frio pode ganhar força com noites frias, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. No entanto, a queda das temperaturas não deve durar muito.
