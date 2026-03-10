Fevereiro de 2026 integra lista dos mais quentes já registrados, diz Copernicus

Este ano registrou o quinto mês de fevereiro mais quente já observado, de acordo com o monitor da Copernicus Climate Change Service, organização de pesquisas climáticas.

Nas águas, o recorde foi ainda mais impactante: a temperatura da superfície do mar em fevereiro foi a segunda mais alta já registrada em um mês de fevereiro.

O último mês registrou temperaturas globais 1,49 ºC acima dos níveis pré-industriais. O calor foi acima da média para o mês nos Estados Unidos, no nordeste do Canadá, no Oriente Médio, na Ásia Central e na Antártica Ocidental, de acordo com o levantamento climático.

Eventos climáticos extremos

Enquanto isso, parte da Europa enfrentava chuvas intensas e inundações. A fatia Ocidental do continente também registrou temperaturas acima da média, além do sul e sudeste do continente.

No sentido contrário, o frio predominou no noroeste da Rússia, nos países bálticos, na Finlândia e em países escandinavos.

A extensão do gelo marinho no Ártico chegou ao terceiro nível mais baixo para fevereiro, com cerca de 5% abaixo da média.

Impactos na Europa

As mudanças de temperatura são as principais responsáveis por intensificar as chuvas torrenciais na Espanha, Portugal e Marrocos ocorridas entre janeiro e fevereiro.

De acordo com um levantamento da World Weather Attribution, os temporais foram agravados em ao menos 11% por conta das mudanças climáticas.

Os eventos mataram mais de 50 pessoas entre meados de janeiro e o fim de fevereiro.