Fevereiro de 2026 integra lista dos mais quentes já registrados, diz Copernicus

Este ano registrou o quinto mês de fevereiro mais quente já observado, de acordo com o monitor da Copernicus Climate Change Service, organização de pesquisas climáticas.
Nas águas, o recorde foi ainda mais impactante: a temperatura da superfície do mar em fevereiro foi a segunda mais alta já registrada em um mês de fevereiro.
O último mês registrou temperaturas globais 1,49 ºC acima dos níveis pré-industriais. O calor foi acima da média para o mês nos Estados Unidos, no nordeste do Canadá, no Oriente Médio, na Ásia Central e na Antártica Ocidental, de acordo com o levantamento climático.
Eventos climáticos extremos
Enquanto isso, parte da Europa enfrentava chuvas intensas e inundações. A fatia Ocidental do continente também registrou temperaturas acima da média, além do sul e sudeste do continente.
No sentido contrário, o frio predominou no noroeste da Rússia, nos países bálticos, na Finlândia e em países escandinavos.
A extensão do gelo marinho no Ártico chegou ao terceiro nível mais baixo para fevereiro, com cerca de 5% abaixo da média.
Impactos na Europa
As mudanças de temperatura são as principais responsáveis por intensificar as chuvas torrenciais na Espanha, Portugal e Marrocos ocorridas entre janeiro e fevereiro.
De acordo com um levantamento da World Weather Attribution, os temporais foram agravados em ao menos 11% por conta das mudanças climáticas.
Os eventos mataram mais de 50 pessoas entre meados de janeiro e o fim de fevereiro.
-
1/7
(Bombeiros preparam-se para combater um incêndio florestal na aldeia da Veiga, em Águeda, Aveiro, a 17 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros combateram incêndios florestais em Portugal que mataram sete pessoas e queimaram mais terras em questão de dias do que no resto do verão combinado. Assolando-se desde o fim de semana antes de piorar em 16 de setembro, os incêndios também deixaram pelo menos 40 feridos, incluindo 33 bombeiros, segundo os últimos dados das autoridades.)
-
2/7
Um aspecto muitas vezes negligenciado na questão das queimadas é a grande quantidade de emissões por elas provocadas.
(Pessoas observam a progressão de um incêndio florestal na aldeia de Veiga, em Águeda, Aveiro, no dia 17 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros combateram incêndios florestais em Portugal que mataram sete pessoas e queimaram mais terras numa questão de dias do que no resto do verão combinado. Assolando-se desde o fim de semana antes de piorar em 16 de setembro, os incêndios também deixaram pelo menos 40 feridos, incluindo 33 bombeiros, segundo os últimos dados das autoridades.)
-
3/7
(Um bombeiro fala no seu wlakie-talkie enquanto um incêndio florestal se aproxima das casas em Ribeira de Fraguas, Albergaria-a-Velha, em Aveiro, a 16 de setembro de 2024. Portugal recebeu hoje promessas de apoio dos seus parceiros europeus no combate aos incêndios florestais do norte que têm matou duas pessoas e feriu uma dúzia de bombeiros, disseram as autoridades)
-
4/7
(Um aldeão numa área queimada durante um incêndio florestal em Gondomar, em 19 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros portugueses lutam contra a propagação de incêndios que mataram três pessoas e devastaram mais terras em três dias do que as queimadas no resto do verão)
-
5/7
(Um residente passa por um armazém em chamas durante um incêndio na aldeia de Arrancada, Águeda, em Aveiro, em 17 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros combateram incêndios florestais em Portugal que mataram sete pessoas e queimaram mais terras em questão de dias do que no resto do verão combinado)
-
6/7
(Um bombeiro fala no seu wlakie-talkie enquanto um incêndio florestal se aproxima das casas em Ribeira de Fraguas, Albergaria-a-Velha, em Aveiro, a 16 de setembro de 2024. Portugal recebeu hoje promessas de apoio dos seus parceiros europeus no combate aos incêndios florestais do norte que têm matou duas pessoas e feriu uma dúzia de bombeiros, disseram as autoridades.)
-
7/7
(Bombeiros combatem um incêndio florestal em Busturenga, Albergaria-a-Velha, em Aveiro, a 16 de setembro de 2024. Portugal recebeu hoje promessas de apoio dos seus parceiros europeus no combate aos incêndios florestais do norte que mataram duas pessoas e feriram uma dúzia de bombeiros, disseram as autoridades)