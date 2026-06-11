Ele criou um negócio de US$ 450 mi que ajuda 1 milhão de brasileiros a evitar reuniões improdutivas

Todo profissional já passou por uma reunião que parece não render nada: participantes desligam câmeras, respondem pouco ou simplesmente se distraem. O tempo corre, mas a produtividade não.

Foi esse cenário que inspirou o desenvolvedor americano David Shim a criar a Read.AI, plataforma de inteligência artificial que identifica reuniões improdutivas e oferece ferramentas para ganhar tempo e aumentar a produtividade no trabalho.

Fundada em 2021, durante a pandemia, em Seattle, a Read.AI surgiu após Shim participar de uma reunião em que 18 dos 20 participantes mantinham as câmeras desligadas. "Percebi que muitas reuniões eram improdutivas e ninguém estava usando análises para resolver isso", afirma Shim.

A partir dessa constatação, a empresa começou focando em análises de engajamento, avaliando expressões faciais, gestos e emoções em chamadas pelo Zoom e Google Meet.

O objetivo era substituir impressões subjetivas por dados objetivos. Estudos internos da empresa mostraram que o engajamento cai mais de 20% em reuniões com mais de sete participantes ou duração superior a 60 minutos.

Sobre agentes de IA e reuniões improdutivas

Com o tempo, a plataforma evoluiu de uma ferramenta de análise para uma solução de IA agente, combinando métricas de engajamento com transcrições de reuniões para gerar resumos personalizados e acionáveis.

A tecnologia ajusta métricas conforme o contexto cultural, reconhecendo, por exemplo, que o comportamento de um participante brasileiro altamente expressivo difere de um participante japonês mais reservado.

"Hoje, usuários podem pular uma reunião a cada cinco, recuperando cerca de 20 horas por mês", explica Shim.

A Read.AI expandiu sua atuação para e-mails e chats corporativos. O Digital Twin, chamado Ada, atua como assistente digital do usuário, gerenciando e-mails, agendamentos e follow-ups de acordo com os hábitos do profissional.

"Ada ajuda os profissionais a manter produtividade mesmo durante ausências ou férias", comenta Shim.

A ferramenta também revisa textos em inglês para brasileiros que interagem com clientes internacionais e filtra conversas triviais, priorizando informações essenciais.

Além disso, a plataforma integra dados de CRMs, Slack, Jira, Confluence e e-mails, criando um Knowledge Graph que permite consultas em linguagem natural e respostas diretamente da IA. Com análise preditiva, a Read.AI antecipa informações que o usuário precisará antes mesmo de solicitá-las.

"Nossa plataforma funciona como um Waze para decisões", explica Shim, filtrando dados relevantes e sugerindo caminhos sem retirar do usuário a decisão final.

O uso do tempo no Brasil

Um estudo da Read.AI com 518 profissionais brasileiros revelou que 75% sentem que tempo economizado é rapidamente consumido por novas demandas.

Além disso, 80% relatam aumento da pressão por produtividade, e 64% afirmam necessidade de adaptação à IA para se manterem relevantes.

Mais da metade dos entrevistados disse que revisar trabalhos gerados por IA pode ser mais exaustivo do que criar algo do zero.

"A adoção da IA depende de entregar valor imediato, reduzindo atritos e acelerando decisões", destaca Shim.

O estudo mostrou também que 31% dos entrevistados consideram a IA essencial no dia a dia, e quase 25% a utilizam pelo menos uma vez ao dia.

A plataforma organiza informações de múltiplas ferramentas e gera relatórios que mantêm equipes alinhadas, mesmo em fusos horários diferentes.

1 milhão de cadastros no Brasil

A Read.AI cresce de forma orgânica, adicionando cerca de 1 milhão de novos usuários por mês sem investimento significativo em marketing.

O Brasil tornou-se um mercado estratégico, responsável por mais de 1 milhão de cadastros desde o início de 2025. A empresa captou US$ 81 milhões em Seed, Series A e Series B, com valuation atual de US$ 450 milhões. Investidores incluem Smash Capital, Goodwater Capital e Madrona Venture Group.

David Shim tem uma trajetória consolidada no setor de dados e tecnologia. Antes da Read.AI, fundou a Placed, vendida ao Snapchat, e assumiu a posição de CEO do Foursquare.

Sua experiência em transformar dados complexos em métricas acionáveis fundamentou a evolução da Read.AI, desde uma ferramenta de análise de reuniões até um sistema completo de inteligência conectada.

Shim está no Web Summit Rio 2026, evento que reúne mais de 40 mil participantes, 1.500 startups e 600 investidores nesta semana.