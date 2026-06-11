Futura/Apex: Flávio Bolsonaro lidera com 23 pontos no 1º turno em Santa Catarina

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a corrida presidencial entre os eleitores de Santa Catarina, segundo a pesquisa Futura/Apex, divulgada nesta quinta-feira, 11. Em um cenário de primeiro turno, Flávio tem 52,3% das intenções de voto no estado.

Na sequência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 23,3%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 4,4%. Renan Santos (Missão) tem 2,7%. Ronaldo Caiado (MDB), ex-governador de Goiás, registra 2,6%.

Augusto Cury (Avante) tem 1,7% das intenções de voto. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), tem 1,3%. Fechando a lista, o Cabo Daciolo (Mobiliza) tem 0,4%. Votos brancos e nulos somam 6,5%, e 4,7% dos entrevistados não souberam responder.

A pesquisa também testou um cenário sem Flávio Bolsonaro na disputa. Neste caso, o presidente Lula e Romeu Zema aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Lula registra 23,5% e Zema, 19%.

Caiado tem 10,7%, Renan Santos, 5%, Cabo Daciolo, 4,8%, Joaquim Barbosa, 3,4%, e Augusto Cury, 3,2% das intenções de voto nesta configuração. Votos brancos e nulos somam 22,8%, e 7,6% se dizem indecisos.

Segundo turno e avaliação do presidente

Em um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador vence com 63,6% das intenções de voto contra os 26,4% do petista. Ao todo, 9% dos respondentes votariam branco ou nulo, e apenas 0,9% não souberam responder.

Em um embate entre Lula e Caiado, o ex-governador leva a melhor, com 51,4% ante os 25,9% do presidente. Votos brancos e nulos chegam a 19,9%, e 2,8% não responderam.

Lula também perde contra Zema, que registra 52,2% em um embate direto com o presidente. Neste cenário, Lula chega a 26,7%. Além disso, 17,4% dos eleitores votariam branco ou nulo, e 3,7% não souberam responder.

No estado de Santa Catarina, 68% dos entrevistados desaprovam a gestão de Lula à frente do Executivo, enquanto 28,9% aprovam.

Na questão qualitativa, 62,2% avaliam como ruim ou péssimo, 24,1% como ótimo ou bom, e 12,4% como regular.

A Futura/Apex ouviu 800 pessoas entre os dias 1 e 3 de junho. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08398/2026.