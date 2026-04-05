Qual o horário do BBB 26 hoje

O BBB 26 terá mais uma noite decisiva neste domingo, com a eliminação do 12º participante da edição. Como anunciado por Tadeu Schmidt na dinâmica da semana, o programa entra em ritmo acelerado, "modo turbo", segundo ele e também contará com uma nova Prova do Líder e a formação de mais um Paredão.

O reality show vai ao ar a partir das 23h10, logo após o Fantástico, na TV Globo. A edição deste domingo também pode ser acompanhada ao vivo pelo Globoplay.

Como foi formado o 13º Paredão do BBB 26

A formação do 13º Paredão teve início com a indicação direta da líder Samira, que escolheu Marciele para a berlinda. Já Juliano foi o participante mais votado pela casa no confessionário.

No empate entre Gabriela e Chaiany, que receberam a mesma quantidade de votos, coube à líder Samira o voto de desempate. Ela optou por indicar Chaiany, completando o Paredão Triplo.

De acordo com a dinâmica da semana, Samira (líder) e Jordana (anjo) estavam imunes. Nesta formação, não houve Prova Bate e Volta, o que confirmou diretamente os três emparedados.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Quem já foi eliminado?

Além de Solange, outros dez brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno, Jonas e Alberto. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.