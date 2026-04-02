BBB 26: mudança de Samira pode custar vaga na final

A reta final do BBB 26 tem sido marcada por mudanças de estratégia, e uma delas pode custar caro para Samira. A sister, que vinha em ascensão no jogo ao lado dos aliados Ana Paula, Milena e Juliano, passou a adotar uma postura mais arriscada, o que já levanta dúvidas sobre suas chances de chegar à final.

Na última semana, Samira ganhou protagonismo na boca do povo com as brigas, as jogadas e, para selar seu momento de maior exposição, ela venceu a Prova do Líder na última quarta-feira, 1º de abril. No entanto, uma decisão específica chamou atenção: o rompimento com Juliano, que até então era um aliado importante dentro da casa.

Briga com aliado não pegou bem

A quebra dessa parceria não é apenas simbólica. Em um momento em que alianças são fundamentais para sobreviver no jogo, a atitude pode deixar a sister mais exposta, tanto dentro quanto fora da casa. O rompimento com Juliano não mexeu apenas com a dinâmica entre eles, mas com toda a aliança do Quarto "Eternos", formada por Ana Paula, Milena, Juliano e Samira.

Mentira sobre a 'informação secreta'

Além disso, Samira também disseminou informações incorretas sobre a dinâmica do Anjo, por causa da informação que recebeu no Ganha Ganha. A sister chegou a dizer a aliados que o vencedor iria direto ao Paredão, quando, na verdade, o poder era de autoimunidade.

🚨 Samira está MENTINDO para os aliados sobre a informação privilegiada afirmando que quem ganhar o anjo vai para o paredão.pic.twitter.com/kB6ltny5r2 — POPTime (@poptime) April 1, 2026

Esse tipo de estratégia pode até funcionar no curto prazo, mas costuma cobrar um preço alto na reta final. Jogadores que passam a ser vistos como manipuladores ou pouco confiáveis tendem a perder força com o público, fator decisivo para a vitória.

Apesar de ainda ser uma competidora forte, o momento de Samira no BBB 26 é delicado. A mudança de postura, que poderia consolidar seu jogo, agora ameaça justamente o que ela mais precisa: estabilidade e apoio na fase decisiva.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.