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BBB 26: quem saiu do programa neste domingo, 5?

Chaiany é eliminada com mais de 60% dos votos no paredão contra Juliano Floss e Marciele

Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão deste domingo (Reprodução)

Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão deste domingo (Reprodução)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de abril de 2026 às 23h34.

Última atualização em 5 de abril de 2026 às 23h47.

O décimo segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido neste domingo, 5. A eliminada da vez foi Chaiany.

A sister recebeu 61,07% dos votos, enquanto Juliano Floss e Marciele que também disputavam a permanência na casa, receberam 18,56% e 20,37% respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Além de Chaiany, outros 11 brothers já saíram pela porta do BBB 26: Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas. 

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBReality showsBig Brother Brasil

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