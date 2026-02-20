Pop

Qual é o horário do show do Bad Bunny hoje, sexta-feira, 20?

Cantor porto-riquenho se apresenta em São Paulo nos ias 20 e 21 de fevereiro

Bad Bunny: reproduções das músicas do artista aumentaram após Grammy e Super Bowl

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10h33.

Após vencer o Grammy de Melhor Álbum do Ano e se apresentar no intervalo do Super Bowl, Bad Bunny está no Brasil para dois shows neste final de semana.

O cantor se apresenta a partir desta sexta-feira, 20, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, em São Paulo.

As apresentações acontecem no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro, e têm duração de duas horas divididas em três atos.

A turnê prevê 56 datas em estádios no mundo todo após uma longa residência de shows em Porto Rico, sua terra natal, em 2025.

Horário dos shows

A apresentação de Bad Bunny em São Paulo nesta sexta-feira, 20, vai começar ás 20h30 do horário de Brasília.

O horário sofreu uma alteração anunciada pela Ticketmaster, empresa responsável pela vendas de ingressos dos shows. Inicialmente marcadas para começar às 21h, ambas as apresentações foram antecipadas em 30 minutos e agora têm início às 20h30. 

A abertura dos portões do estádio continua programada para as 16h em ambos os dias, dando tempo para que o público se acomode e aproveite a estrutura antes da entrada do artista no palco.

Setlist dos shows

Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:

Ato de abertura (palco 1)

  • LA MuDANZA
  • Callaíta
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA (com Chuwi)
  • TURiSTA
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL

La Casita (palco 2)

  • CONCHo INTeRLUDE
  • VeLDÁ
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce remix
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • Música surpresa
  • CAFé CON RON (com Los Pleneros de la Cresta)

Ato final (palco 1)

  • Ojitos lindos
  • La canción
  • KLOuFRENS
  • DÁKITI
  • El apagón
  • DtMF
  • EoO

DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour:

Confira as informações completas:

  • Datas: 20 e 21 de fevereiro de 2026;
  • Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)
  • Ingressos: Ticketmaster Brasil (esgotados)
  • Horário da abertura dos portões: 16h;
  • Horário dos shows: 20h30.
