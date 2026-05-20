Aos 18 anos ele já tinha dois empregos e agora comanda um gigante financeiro de Nova York

Alcançar o topo do mercado financeiro global exige muito mais do que apenas talento técnico. David Solomon, o principal executivo do Goldman Sachs, precisou aprender desde cedo uma das lições mais valiosas sobre eficiência e alocação de recursos. Durante sua juventude no interior de Nova York, ele conciliava uma rotina intensa que incluía a prática de três esportes, participação ativa no grêmio estudantil e um emprego fixo em uma famosa rede de sorvetes.

Mesmo com tantas atividades, Solomon sentia que seus rendimentos não eram suficientes para cobrir seus planos de crescimento. Ao buscar o conselho de seu pai, um experiente homem de negócios, o jovem não recebeu um empréstimo financeiro, mas sim um ensinamento definitivo sobre gestão estratégica do tempo.

A orientação transformou sua visão e serviu de base para uma trajetória profissional de extremo sucesso no setor bancário. As informações foram compartilhadas pelo próprio executivo durante um discurso para formandos de MBA da Wharton School e publicadas pela revista Fortune.

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O método de auditoria de tempo que impulsionou uma carreira bilionária

Orientado por seu pai, Solomon realizou um mapeamento detalhado de sua rotina diária e registrou cada minuto de suas atividades em um calendário. O diagnóstico revelou que, apesar de se considerar muito ocupado, ele ainda desperdiçava uma quantidade significativa de tempo com tarefas de baixa produtividade.

A partir dessa análise analítica, o futuro CEO reorganizou sua agenda de forma cirúrgica. Apenas três semanas após iniciar o planejamento estratégico de seus horários, ele conseguiu espaço para assumir um segundo emprego em uma grande rede de fast-food.

Essa capacidade de monitorar e otimizar recursos intangíveis, como o tempo, moldou sua mentalidade executiva e se tornou um pilar essencial para sua ascensão no mercado de finanças corporativas a partir de 1999.

Equilíbrio estratégico entre a alta performance e as paixões paralelas

A busca pela excelência nos negócios não impediu o executivo de manter visões inovadoras fora do escritório. Mesmo após ingressar no Goldman Sachs e subir os degraus até assumir a presidência em 2017 e o cargo de comando principal em 2018, Solomon preservou seu trabalho paralelo como DJ de música eletrônica.

Embora tenha recebido diversos conselhos recomendando o abandono do hobby para preservar a imagem corporativa tradicional, ele optou por manter a atividade. O executivo defende que possuir paixões externas atua como uma válvula de escape indispensável para lidar com a volatilidade do mercado financeiro, ajudando a absorver os impactos de momentos turbulentos na economia sem perder o foco na geração de valor a longo prazo.

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