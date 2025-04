'Demolidor: Renascido' terá nova temporada no Disney+; saiba quando

A segunda temporada de Demolidor: Renascido já tem previsão de estreia: será lançada no Disney+ em 2026. A confirmação foi feita por Dario Scardapane, responsável pelo desenvolvimento da série dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), por meio de suas redes sociais.

A primeira temporada foi finalizada na última terça-feira, 15, marcando oficialmente a conclusão do arco inicial da nova fase do personagem. A produção dá sequência à série original exibida entre 2015 e 2018 na plataforma Netflix e retoma a jornada de Matt Murdock, o vigilante cego de Hell's Kitchen.

A nova versão traz uma abordagem mais integrada ao MCU e promete expandir o enredo com conexões diretas a outros heróis já consolidados no universo da Marvel. Segundo o showrunner, a pausa entre as temporadas será usada para refinar o roteiro e desenvolver arcos mais complexos e emocionalmente intensos.

“Foi uma jornada intensa até aqui e mal podemos esperar para mostrar o que vem por aí”, publicou Scardapane. Ainda sem data exata divulgada, a previsão de estreia está marcada para daqui a um ano, o que indica que os novos episódios devem estrear entre o primeiro e o segundo trimestres de 2026.