Quando estreia o 8º episódio da segunda temporada de ‘The Pitt’?

Série médica retornou para a segunda temporada no dia 8 de janeiro na HBO Max; episódios se passam no plantão do dia 4 de julho

'The Pitt': série venceu o Emmy de melhor drama em 2025 (HBO/Warner/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11h48.

A série "The Pitt", vencedora do prêmio de melhor drama do Emmy 2025, está de volta com sua segunda temporada no HBO Max.

Os episódios, que são lançados semanalmente, se passam em um plantão realizado durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

A série, criada por R. Scott Gemmill, produtor de "Plantão Médico", mantém a narrativa em tempo real e acompanha, hora a hora, a rotina da emergência. O cenário é um hospital de Pittsburgh, na Pensilvânia, em um dos dias mais movimentados do ano.

Quando estreia o 8º episódio de 'The Pitt'?

O oitavo episódio da segunda temporada de "The Pitt" estreia na HBO Max nesta quinta-feira, 26, a partir das 23h (pelo horário de Brasília).

Qual é a história da série 'The Pitt'?

"The Pitt" retrata um único turno de trabalho em um pronto-socorro hospitalar. A trama mostra médicos lidando com pacientes, decisões rápidas e limitações operacionais constantes.

Os episódios acompanham conflitos profissionais, pressão por resultados e desafios pessoais da equipe. A estrutura em tempo contínuo reforça a sensação de urgência no atendimento médico.

O protagonista é Noah Wyle, que interpreta o dr. Michael Robinavitch, conhecido como dr. Robby. O personagem é o chefe da emergência do hospital. Wyle ficou conhecido por viver o dr. John Carter em "E.R.: Plantão Médico".

O elenco também reúne Fiona Dourif (Dr. Cassie McKay), Taylor Dearden (Dr. Melissa King), Isa Briones (Dr. Trinity Santos), Gerran Howell (Dr. Dennis Whitaker), Shabana Azeez (Dr. Victoria Javadi), Patrick Ball (Dr. Frank Langdon), Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan) e Katherine LaNasa (Dana Evans).

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Pitt'

yt thumbnail
