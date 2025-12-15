Pop

Quem é o personagem mais rico da Marvel — e não é o Homem de Ferro

Ranking reúne heróis e vilões bilionários e trilionários da Marvel, com fortunas que superam as dos maiores magnatas do mundo real

Homem de Ferro: personagem não é o mais rico da história da Marvel (Marvel/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h44.

No Universo Marvel, não basta ter superpoderes — é preciso ter um bom contador. A riqueza, embora menos chamativa que lasers nos olhos ou força sobre-humana, é o que garante a base para muitos heróis (e vilões) construírem suas armaduras, esconderijos secretos e operações globais.

Dos reis de nações fictícias aos magnatas da tecnologia, alguns personagens acumulam fortunas tão exageradas que deixariam Elon Musk, Jeff Bezos ou Bernard Arnault parecendo classe média.

A seguir, listamos os personagens mais ricos da Marvel, com estimativas de patrimônio baseadas em heranças, impérios industriais, reinos inteiros e acesso a recursos raros, segundo estimativas do site SlashFilm, que monitora o setor.

🪙 10º lugar – Wilson Fisk (US$ 50 bilhões)

O Rei do Crime comanda o submundo de Nova York com uma combinação de força, influência política e investimento agressivo. Empresário e mafioso ao mesmo tempo, Fisk enriquece com operações legais e ilegais — e sabe lavar dinheiro como ninguém.

💼 9º lugar – Roberto da Costa, o Sunspot (US$ 100 bilhões)

Mutante brasileiro, herdeiro de um império industrial e atual dono da A.I.M., uma das organizações mais tecnológicas e poderosas do universo Marvel. Mistura de X-Man com CEO, Roberto cresceu o patrimônio da família e ainda salvou o mundo algumas vezes no processo.

⚙️ 8º lugar – Norman Osborn (US$ 250 bilhões)

Vilão clássico do Homem-Aranha e dono da Oscorp, conglomerado de ciência e armas de destruição em massa. Seu patrimônio cresce (ou despenca) de acordo com seus surtos como Duende Verde. Ainda assim, é um nome de peso entre os bilionários do mal.

🧠 7º lugar – Reed Richards (US$ 350 bilhões)

Gênio dos gênios da Marvel, o Sr. Fantástico acumula fortuna com suas invenções revolucionárias e patentes científicas. Além de liderar o Quarteto Fantástico, mantém um laboratório que mais parece um portal para outros universos — literalmente.

👑 6º lugar – Victor Von Doom (US$ 400 bilhões)

Ditador da Latveria, cientista brilhante, mago e estrategista. Doom controla todos os recursos de seu país com mão de ferro e já foi dono de tecnologias capazes de alterar a realidade. O mundo teme seu poder — e seu balanço financeiro.

🦾 5º lugar – Tony Stark (US$ 500 bilhões)

O bilionário mais querido da Marvel é também o mais carismático. Dono da Stark Industries e criador do traje do Homem de Ferro, Tony já esteve no setor bélico e hoje lidera iniciativas de energia limpa e IA. Sua fortuna cresce a cada novo traje.

🌙 4º lugar – Black Bolt (US$ 600 bilhões)

Rei dos Inumanos, vive em uma cidade secreta na Lua com acesso a tecnologias alienígenas e cristais raros. Black Bolt fala pouco (por motivos explosivos), mas quando se trata de finanças, seu reino tem uma liquidez intergaláctica.

🌊 3º lugar – Namor (US$ 700 bilhões)

Rei de Atlântida e comandante de 70% do planeta (sim, os oceanos), Namor tem acesso a minas, tesouros submersos e civilizações antigas. Mistura de Aquaman com banqueiro suíço, ele nada — literalmente — em riqueza.

chadwick, Pantera Negra, representatividade, negro, hollywood, diversidade

Pantera Negra: personagem é um dos mais ricos do universo da Marvel (Matt Kennedy/Marvel Studios/Divulgação)

🖤 2º lugar – T’Challa (US$ 900 bilhões)

O Pantera Negra governa Wakanda, país mais avançado tecnologicamente no planeta. Com acesso exclusivo ao vibranium, metal fictício mais valioso do mundo, T’Challa é herói, cientista, líder espiritual e bilionário — tudo ao mesmo tempo.

🔥 1º lugar – Madelyne Pryor (US$ 10 trilhões)

A surpresa do ranking. Clone de Jean Grey, Madelyne se tornou rainha de Limbo, uma dimensão demoníaca onde ela tem controle absoluto sobre tudo. Com acesso a recursos místicos, reinos inteiros e zero limites éticos, sua fortuna é literalmente infernal — e incomparável.

Para além da ficção: e o Elon Musk?

Na vida real, Elon Musk é o ser humano mais próximo de um “personagem Marvel”. Seu patrimônio varia entre US$ 460 bilhões (segundo Bloomberg) e US$ 494 bilhões (segundo Forbes). Ainda assim, ficaria fora do top 5 neste ranking.

