Guia supremo da Marvel: confira a ordem cronológica dos filmes e séries do MCU

Com o lançamento de Thunderbolts, em 2025, o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) continua a expandir sua vasta e interligada linha do tempo.

Para os fãs que querem se aprofundar ainda mais na história do MCU, entender a ordem cronológica dos filmes e séries é fundamental para acompanhar o desenvolvimento dos personagens e dos eventos que moldam o futuro da franquia.

Desde o primeiro passo com o Capitão América: O Primeiro Vingador, até os recentes lançamentos da Fase Cinco, como Thunderbolts, o MCU apresenta uma narrativa rica que mistura momentos de ação, drama e reviravoltas surpreendentes.

Mas como aproveitar melhor essa experiência de assistir aos filmes e séries?

A resposta está em uma ordem que vai além dos lançamentos nas telonas. A linha do tempo interna do MCU revela conexões entre os personagens, eventos paralelos e mistérios ainda por resolver, como o impacto dos Vingadores após Ultimato ou as consequências do multiverso, exploradas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Se você ainda está tentando entender onde encaixar os eventos do MCU ou se já é um fã que acompanha cada detalhe, a ordem cronológica é a chave para uma jornada imersiva. Abaixo, confira a sequência oficial de filmes e séries até 2025, que inclui os lançamentos mais recentes e aqueles que estão por vir, como Marvel Zombies.

Homem de Ferro (Maio de 2008) O Incrível Hulk (Junho de 2008) Homem de Ferro 2 (Abril de 2010) Thor (Abril de 2011) Capitão América: O Primeiro Vingador (Julho de 2011) The Consultant (curta-metragem no DVD de Thor) (Setembro de 2011) A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer (curta-metragem no DVD de Capitão América: O Primeiro Vingador) (Outubro de 2011) Os Vingadores (aka Avengers Assemble) (Abril de 2012) Item 47 (curta-metragem no DVD de Avengers Assemble) (Setembro de 2012) Homem de Ferro 3 (Abril de 2013) Agent Carter (curta-metragem no DVD de Homem de Ferro 3) (Setembro de 2013) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 1 (Setembro de 2013 – Maio de 2014) Thor: O Mundo Sombrio (Novembro de 2013) All Hail the King (curta-metragem no DVD de Thor: O Mundo Sombrio) (Fevereiro de 2014) Capitão América: O Soldado Invernal (Março de 2014) Guardiões da Galáxia (Julho de 2014) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 2 (Setembro de 2014 – Maio de 2015) Agent Carter - Temporada 1 (Janeiro de 2015 – Fevereiro de 2015) Demolidor - Temporada 1 (Abril de 2015) Vingadores: A Era de Ultron (Abril de 2015) Homem-Formiga (Julho de 2015) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 3 (Setembro de 2015 – Maio de 2016) Jessica Jones - Temporada 1 (Novembro de 2015) Agent Carter - Temporada 2 (Janeiro de 2016 – Fevereiro de 2016) Demolidor - Temporada 2 (Março de 2016) Capitão América: Guerra Civil (Abril de 2016) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 4 (Setembro de 2016 – Maio de 2017) Luke Cage - Temporada 1 (Setembro de 2016) Doutor Estranho (Outubro de 2016) Punho de Ferro - Temporada 1 (Março de 2017) Guardiões da Galáxia Vol. 2 (Abril de 2017) Homem-Aranha: De Volta ao Lar (Julho de 2017) The Defenders - Temporada 1 (Agosto de 2017) Inumanos - Temporada 1 (Setembro de 2017 – Novembro de 2017) Thor: Ragnarok (Outubro de 2017) O Justiceiro - Temporada 1 (Novembro de 2017) Runaways - Temporada 1 (Novembro de 2017 – Janeiro de 2018) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 5 (Dezembro de 2017 – Maio de 2018) Pantera Negra (Fevereiro de 2018) Jessica Jones - Temporada 2 (Março de 2018) Vingadores: Guerra Infinita (Abril de 2018) Cloak & Dagger - Temporada 1 (Junho de 2018 – Agosto de 2018) Luke Cage - Temporada 2 (Junho de 2018) Homem-Formiga e a Vespa (Julho de 2018) Punho de Ferro - Temporada 2 (Setembro de 2018) Demolidor - Temporada 3 (Outubro de 2018) Runaways - Temporada 2 (Dezembro de 2018) O Justiceiro - Temporada 2 (Janeiro de 2019) Capitã Marvel (Março de 2019) Cloak & Dagger - Temporada 2 (Abril de 2019 – Maio de 2019) Vingadores: Ultimato (Abril de 2019) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 6 (Maio de 2019 – Agosto de 2019) Jessica Jones - Temporada 3 (Junho de 2019) Homem-Aranha: Longe de Casa (Julho de 2019) Runaways - Temporada 3 (Dezembro de 2019) Agentes da S.H.I.E.L.D. - Temporada 7 (Maio de 2020 – Agosto de 2020) Helstrom (Outubro de 2020) WandaVision (Janeiro de 2021 – Março de 2021) Falcão e o Soldado Invernal (Março de 2021 – Abril de 2021) Loki (Junho de 2021 – Julho de 2021) Viúva Negra (Julho de 2021) What If...? - Temporada 1 (Agosto de 2021 – Outubro de 2021) Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (Setembro de 2021) Eternos (Novembro de 2021) Gavião Arqueiro (Novembro de 2021 – Dezembro de 2021) Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Dezembro de 2021) Cavaleiro da Lua (Março de 2022 – Maio de 2022) Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Maio de 2022) Ms. Marvel (Junho de 2022 – Julho de 2022) Thor: Amor e Trovão (Julho de 2022) Eu Sou Groot - Temporada 1 (Agosto de 2022) She-Hulk: Advogada (Agosto de 2022 – Outubro de 2022) Lobisomem na Noite (Outubro de 2022) Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Novembro de 2022) Especial de Férias dos Guardiões da Galáxia (Novembro de 2022) Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Fevereiro de 2023) Guardiões da Galáxia Vol. 3 (Maio de 2023) Invasão Secreta (Junho de 2023 – Julho de 2023) Eu Sou Groot - Temporada 2 (Setembro de 2023) Loki - Temporada 2 (Outubro de 2023 – Novembro de 2023) As Marvels (Novembro de 2023) What If...? - Temporada 2 (Dezembro de 2023) Echo (Janeiro de 2024) Deadpool & Wolverine (Julho de 2024) Agatha All Along (Setembro de 2024 – Outubro de 2024) What If...? - Temporada 3 (Dezembro de 2024) Capitão América: O Novo Mundo Valente (Fevereiro de 2025) Demolidor: Born Again - Temporada 1 (Março de 2025 – Abril de 2025)

Próximos filmes e séries do MCU: