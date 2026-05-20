Lisa Kudrow expõe fortuna de 'Friends' e irrita elenco da série

Mais de 20 anos após o fim de "Friends", os bastidores da série voltaram ao centro das atenções.

De acordo com informações do Radar Online, uma fonte revelou que parte do elenco estaria irritada com Lisa Kudrow após a atriz expor quanto os protagonistas ainda recebem com reprises e direitos da produção.

Declaração causou mal estar nos bastidores

Recentemente, a intérprete de Phoebe afirmou em entrevista que ela e os colegas continuam recebendo cerca de US$ 20 milhões por ano graças às exibições da sitcom em canais de TV e plataformas de streaming ao redor do mundo.

A declaração teria causado desconforto principalmente porque alguns integrantes do elenco preferem manter questões financeiras longe dos holofotes. A fonte afirma que Jennifer Aniston foi uma das mais incomodadas com a repercussão.

Ainda segundo o relato, Lisa Kudrow teria “o hábito de falar demais” em entrevistas, o que frequentemente acaba gerando polêmicas involuntárias. A fonte também afirmou que Jennifer já vinha se afastando da colega por conta de outras declarações recentes dadas pela atriz.

"Jennifer já estava se afastando de Lisa e, ao que tudo indica, isso só a convenceu ainda mais de que se distanciar é a decisão certa. Mas é muito frustrante, especialmente para Jen, que é extremamente reservada em relação a tudo, inclusive suas finanças, porque sempre ficou claro que esses detalhes deveriam ser mantidos em sigilo absoluto", pontuou o insider.

Atriz se sentiu 'preterida' pela indústria

Em entrevistas anteriores, Lisa comentou que se sentia tratada de forma diferente dentro da indústria durante o auge de “Friends”. A atriz revelou que chegou a ser chamada de “a sexta amiga” por pessoas ligadas à sua agência, como se não houvesse grandes expectativas para sua carreira além da sitcom.

A revelação dos ganhos milionários reacendeu a curiosidade dos fãs sobre os contratos históricos do elenco. Durante as últimas temporadas da série, os seis protagonistas negociaram juntos e passaram a receber US$ 1 milhão por episódio, algo considerado revolucionário para a TV da época.

Mesmo após o encerramento em 2004, “Friends” segue como uma das séries mais lucrativas da televisão. Segundo o USA Today, a Warner Bros. arrecada cerca de US$ 1 bilhão por ano apenas com a exibição de reprises da série em canais de TV e plataformas de streaming.

No Brasil, a série está disponível no catálogo da HBO Max.