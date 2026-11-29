Por anos, os marketplaces se apresentaram perante a consumidores e tribunais como meros intermediários: aproximam quem vende de quem compra, cobram uma comissão e não respondem pelo que se vende em seus ambientes. Agora, com a reforma tributária, esse argumento pode se enfraquecer.

Pela Lei Complementar 214/2025, as plataformas digitais passam a responder pelo IBS e pela CBS, os novos impostos sobre o consumo, de vendedores no exterior e, em caso de irregularidade, também pelo tributo de vendedores brasileiros. Isto é, a regra cria um incentivo direto para que as plataformas fiscalizem quem vende por meio delas.

“A tendência é que, com a legislação que foi aprovada, as próprias plataformas digitais tenham mais responsabilidade no processo”, diz Marcelo Navarini, diretor do Bling, sistema de gestão usado por pequenos lojistas. “É esperado que elas sejam mais firmes para que a venda reflita fiscalmente o valor e a natureza econômica da transação.”

A mudança vale a partir de janeiro de 2027, quando a CBS começa a ser cobrada. E chega num momento em que o principal mecanismo pensado para proteger as plataformas, o split payment, ainda não estará funcionando.

O que diz a lei

Segundo a legislação, quando o vendedor está no exterior, a plataforma responde solidariamente com o comprador e em substituição ao fornecedor. Não é preciso haver falha, basta que o seller esteja fora do país e que a venda passe por uma plataforma que controle o pagamento, a cobrança, as condições ou a entrega.

Já no caso dos vendedores brasileiros, a responsabilidade não é automática, mas ainda existe. A plataforma responde solidariamente em duas situações: quando ela mesma deixa de enviar ao fisco as informações exigidas sobre as vendas; ou quando o vendedor é contribuinte, mesmo sem inscrição, e não emite nota fiscal eletrônica no valor da operação feita na plataforma. Caberá à Receita Federal e ao Comitê Gestor do IBS avisar a plataforma quando um vendedor não inscrito for contribuinte.

Para vendedores irregulares, a lei abre uma alternativa. Com a anuência dele, a plataforma pode emitir as notas em seu nome, inclusive de forma consolidada, ou atuar como substituta tributária. Se a nota não foi emitida, ela tem 30 dias para emitir o documento e pagar o tributo. Nesse caso, a multa e os acréscimos ficam só com o vendedor.

Nem toda venda online, no entanto, está sujeita a essas novas regras. Ficam de fora as plataformas que não controlam nenhum elemento essencial da venda, como cobrança, pagamento, termos e condições ou entrega. Sites de anúncios e comparadores de preço que não cobram com base nas vendas, por exemplo, não entram nesse cenário.

O modelo não é invenção brasileira. No Reino Unido, desde 2016, a Receita pode avisar a plataforma sobre um vendedor irregular; se ele não for retirado do site, a cobrança recai sobre o marketplace. Segundo o governo britânico, a medida levou a 58 mil novas inscrições de vendedores estrangeiros e a mais de £ 200 milhões em imposto declarado. Na União Europeia, desde 2021, os marketplaces recolhem o IVA de vendas feitas por vendedores de fora do bloco.

O tempo até o split

No desenho original da reforma, o split payment reduziria o risco das plataformas. Com ele, o tributo é separado e recolhido no momento em que o comprador paga. A lei prevê que, se o split estiver disponível e a plataforma prestar as informações exigidas, ela não responde por eventuais diferenças de imposto do vendedor nacional.

“Quando você tem o split payment, e desde que a plataforma adote procedimentos mínimos de controle, a chance de ela ser chamada a responder pelo tributo praticamente deixa de existir”, afirma Maucir Fregonesi Jr., sócio da área tributária do escritório b/luz, que atende empresas do setor.

O problema veio com a mudança do calendário. A Receita Federal já informou que o split payment será opcional em 2027, ativado aos poucos por meio de pagamento, e que a obrigatoriedade nas operações entre empresas deve ficar para 2028. Enquanto isso, os tributos seguem sendo apurados e pagos no mês seguinte à venda.

“É aí que a gente fica num vácuo”, diz Fregonesi. Sem o split, segundo ele, a plataforma até poderia reter parte do repasse ao vendedor, mas o descompasso entre o repasse e o recolhimento do imposto torna isso difícil na prática. O resultado, segundo ele, é “muita zona cinzenta” e um receio do mercado sobre como o fisco vai agir.

No Senado, o senador Fernando Farias (MDB-AL) já defendeu que a responsabilidade valesse mesmo antes do split payment, para evitar subfaturamento, fracionamento de pedidos e uso de declaração de conteúdo no lugar de nota, e para garantir "concorrência justa" com o comércio que cumpre as regras.

Além disso, a lei também não diz que nível de controle livra a plataforma da responsabilidade, nem estabelece critérios mínimos a serem seguidos. Enquanto as regras não vêm, Fregonesi tem recomendado aos clientes um cadastro mais apurado dos sellers, com CNPJ, regime de apuração dos novos tributos e endereço, além de dados completos do comprador, como CPF ou CNPJ e endereço, já que o IBS e a CBS são cobrados no destino.

Outras medidas, que demandam tempo e investimento, segundo Fregonesi, incluem um ranqueamento interno que monitore vendedores com alto volume de operações e revisão dos contratos, prevendo a possibilidade de reter o tributo e exigindo que a nota seja emitida no mesmo valor da venda. Com isso, ele prevê investimentos em tecnologia e em serviços e, como reflexo, algum aumento nas taxas de intermediação cobradas dos vendedores.

Quando os estados chegam antes

Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Mato Grosso e Paraíba já tinham leis que responsabilizam marketplaces pelo ICMS de vendedores. A lei fluminense, de 2020, está no centro de uma disputa no Supremo Tribunal Federal. Em agosto de 2025, o STF reconheceu repercussão geral no Tema 1.413, relatado pelo ministro Luiz Fux, que discute se uma lei ordinária estadual pode criar esse tipo de responsabilidade. O mérito ainda não foi julgado.

A Secretaria de Fazenda do Rio afirma que a experiência deu resultado. Segundo a Sefaz-RJ, as informações que as plataformas passaram a prestar “ampliaram a capacidade de identificação de operações não declaradas e de irregularidades fiscais” e permitiram abrir fiscalizações sobre esses contribuintes, que estão em andamento, conforme afirmou em nota à EXAME. Para o órgão, a efetividade dessas regras depende da previsão legal aliada a mecanismos de prestação de informações, integração de dados e fiscalização.

No IBS e na CBS, a responsabilidade está numa lei complementar nacional, o que, para Fregonesi, também tende a reduzir o contencioso. Um dos principais argumentos contra as leis estaduais é justamente que esse tipo de responsabilidade deveria vir por lei complementar.

A briga, diz ele, deve migrar para a regulamentação. O risco é que normas do Comitê Gestor ou da Receita imponham às plataformas um ônus maior do que o previsto na lei. “Uma coisa é controle, outra coisa é fiscalização”, afirma. Ele compara a situação às regras de “conheça seu cliente” (know your client, que implica em recolhimento de informações para garantir licitude) do mercado financeiro, mas defende um limite, para que o ônus de fiscalizar e recolher não fique todo com a plataforma.

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), que representa empresas como Amazon, Mercado Livre e Shein, segue na mesma linha. Em resposta à EXAME, a entidade diz que a responsabilidade das plataformas “deve ser proporcional às informações e aos instrumentos efetivamente disponíveis para seu cumprimento”.

Ela defende a criação de consultas automáticas à situação cadastral dos vendedores. “A plataforma que realiza essa verificação com base nas informações oficialmente disponibilizadas deve ter segurança jurídica de não ser responsabilizada por irregularidades que não tinha meios de identificar”, afirma em nota.

Sobre emitir notas em nome dos vendedores ou atuar como substitutas tributárias, a Câmara-e.net defende que as opções sejam facultativas e diz que a adoção depende de regulamentação clara e de integração com os sistemas oficiais. Segundo a Receita, o leiaute dos documentos fiscais das plataformas digitais era o único que ainda faltava definir em novembro.

O fim da nota “de qualquer valor”

Para os pequenos vendedores, o efeito mais imediato deve ser uma cobrança maior por regularidade. Só a Shopee diz ter 3,3 milhões de vendedores no Brasil. Segundo pesquisa da própria empresa, de maio de 2025, metade deles tira do marketplace a maior parte da receita.

Navarini, do Bling, diz que ainda é difícil afirmar como as plataformas vão fazer esses controles. Mas as conversas com elas e as exigências que têm chegado aos sistemas de gestão apontam nessa direção. “Até tempos atrás, o seller tinha liberdade de eventualmente emitir a nota num valor qualquer”, afirma. Desde abril de 2026, quem envia mercadoria sem nota fiscal precisa emitir a Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e), que substituiu o formulário em papel e cria um registro de cada envio vinculado ao CPF do remetente.

Para Navarini, a formalização, que já vinha avançando no comércio online, deve ganhar força. “Quem já era mais formalizado vai ficar melhor. Para quem era menos, talvez seja preciso rever estratégias, porque o cenário vai ficar mais difícil para competir.”

Fregonesi vê um efeito concorrencial também entre as plataformas. As maiores já têm algum controle sobre os vendedores. As que não têm, e por isso conseguem preços menores, terão de apertar as regras. “Um modelo de responsabilidade que não considere os meios efetivos de verificação das plataformas tende a resultar em exigências mais rígidas para todos os vendedores, com impacto maior sobre os pequenos”, diz a Câmara-e.net.

Uma saída para os informais seria migrar para canais como WhatsApp, Instagram e transmissões ao vivo. Navarini lembra que isso já acontece e pode até ganhar impulso num primeiro momento. Mas o novo sistema tende a alcançar uma base cada vez maior. “A forma como toda essa engrenagem vai se amarrar no futuro vai tentar alcançar tudo”.