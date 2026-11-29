PlayStation 2: console da Sony que recebeu Silent Hill 3, o jogo mais valorizado do levantamento ( Europa Press News / Colaborador/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 08h01.
Um levantamento do playcasino.com sobre mais de 120 jogos de PS1 e PS2 comparou preços de vendas concluídas de versões americanas. Silent Hill 3 lidera com valor de referência de R$ 2.030 para a cópia com caixa e manual. Os valores foram convertidos para reais e podem diferir dos praticados no Brasil.
O jogo de PlayStation que ficou esquecido no armário depois da chegada de um console novo pode ter ganhado valor. Um levantamento do playcasino.com identificou títulos de PS1 e PS2 com preços de referência que chegam a R$ 2.030, dependendo da edição e da presença da caixa e do manual.
O primeiro lugar da seleção ficou com Silent Hill 3, lançado para PlayStation 2 em 2003. A cópia completa aparece por aproximadamente R$ 2.030, enquanto o disco avulso tem valor estimado de R$ 1.290. Na sequência estão o primeiro Silent Hill, com R$ 1.610, e ISS Pro Evolution, com R$ 1.500.
Os números exigem atenção antes de tirar os jogos da estante para vender. O levantamento utiliza referências de vendas de versões americanas, convertidas de dólar para real, consultadas em 3 de novembro. Edições de outras regiões e negociações no Brasil podem alcançar valores diferentes.
A análise reuniu mais de 120 jogos populares dos dois consoles. Os preços abaixo correspondem a cópias completas, com disco, caixa original e manual, segundo a metodologia informada pelos responsáveis.
|Posição
|Jogo
|Console
|Valor aproximado
|1º
|Silent Hill 3
|PlayStation 2
|R$ 2.030
|2º
|Silent Hill
|PlayStation
|R$ 1.610
|3º
|ISS Pro Evolution
|PlayStation
|R$ 1.500
|4º
|Castlevania: Symphony of the Night
|PlayStation
|R$ 1.290
|5º
|Resident Evil
|PlayStation
|R$ 1.110
|6º
|Silent Hill 2
|PlayStation 2
|R$ 1.090
|7º
|Xenogears
|PlayStation
|R$ 983
|8º
|Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
|PlayStation 2
|R$ 771
|9º
|Parasite Eve
|PlayStation
|R$ 755
|10º
|Vagrant Story
|PlayStation
|R$ 670
A franquia Silent Hill ocupa três posições entre os dez primeiros. A seleção também reúne jogos de terror, RPGs, luta e futebol que atravessaram as duas primeiras gerações de consoles da Sony.
O ranking cobre os títulos escolhidos pelos pesquisadores. Por isso, o teto de R$ 2.030 vale para essa seleção, sem representar o maior preço possível entre todos os jogos existentes de PlayStation.
Resident Evil apresenta uma das maiores diferenças destacadas pelo levantamento. O disco avulso aparece por cerca de R$ 261, enquanto uma cópia completa chega a aproximadamente R$ 1.110 — mais de quatro vezes o valor.
O exemplo mostra por que duas cópias do mesmo jogo podem ter avaliações distantes. Na comparação, é necessário identificar a edição e conferir quais itens acompanham o produto, além de observar suas condições de conservação.
Um porta-voz do playcasino.com recomenda procurar transações efetivamente concluídas de exemplares equivalentes antes de definir o preço. “Antes de vender ou doar, vale pesquisar quanto foi pago em vendas concluídas de cópias no mesmo estado, e não olhar só o preço que os vendedores pedem”, afirmou em comunicado.
Alguns dos jogos que marcaram o PlayStation têm referências bem inferiores às dos líderes do ranking. No levantamento, uma cópia completa de Grand Theft Auto: San Andreas, para PS2, aparece por cerca de R$ 116. Já Gran Turismo, do primeiro PlayStation, fica em aproximadamente R$ 88.
Esses valores também seguem o recorte de versões americanas adotado na pesquisa. Uma comparação com anúncios brasileiros precisa levar em conta a região do disco e a edição, em vez de considerar apenas o nome do jogo.
O levantamento também avaliou os aparelhos. Um PlayStation original completo na caixa aparece por aproximadamente R$ 502, ante R$ 344 sem a embalagem. Para o PlayStation 2, as referências são de R$ 1.480 completo e R$ 610 avulso.
|Console
|Avulso
|Completo na caixa
|PlayStation
|R$ 344
|R$ 502
|PlayStation 2
|R$ 610
|R$ 1.480
Segundo os responsáveis, a pesquisa utilizou o guia PriceCharting, que calcula referências de mercado a partir de vendas concluídas no eBay e em outras lojas on-line. O levantamento considerou apenas categorias com pelo menos cinco vendas, naquele estado de conservação e composição, nos 12 meses anteriores à consulta.
Os preços em dólar foram convertidos pela PTAX de venda de 3 de novembro de 2026, de R$ 5,4935, publicada pelo Banco Central, e arredondados. Frete, taxas e impostos ficaram fora da conta.
A cotação e a data de coleta fazem parte do resultado: os valores representam aquele recorte do mercado e podem mudar. Para estimar quanto um exemplar específico alcançaria, a referência mais próxima é uma venda concluída da mesma versão e com os mesmos itens.
Silent Hill 3, de PlayStation 2, com referência de aproximadamente R$ 2.030 para uma cópia completa. O valor vem de vendas de versões americanas convertidas para reais.
Na metodologia divulgada, é o jogo acompanhado da caixa original e do manual. A categoria avulsa considera apenas o disco.
São referências internacionais convertidas para reais. A região, a edição, a conservação e o mercado em que o produto será negociado podem alterar o valor.
O levantamento aponta aproximadamente R$ 1.480, ante R$ 610 para o console avulso. Os números não incluem frete, taxas ou impostos.
Glossário
Cópia completa
Na pesquisa, exemplar que inclui o disco, a caixa original e o manual.
PTAX
Taxa de câmbio de referência calculada e divulgada pelo Banco Central para a conversão entre dólar e real.