O jogo de PlayStation que ficou esquecido no armário depois da chegada de um console novo pode ter ganhado valor. Um levantamento do playcasino.com identificou títulos de PS1 e PS2 com preços de referência que chegam a R$ 2.030, dependendo da edição e da presença da caixa e do manual.

O primeiro lugar da seleção ficou com Silent Hill 3, lançado para PlayStation 2 em 2003. A cópia completa aparece por aproximadamente R$ 2.030, enquanto o disco avulso tem valor estimado de R$ 1.290. Na sequência estão o primeiro Silent Hill, com R$ 1.610, e ISS Pro Evolution, com R$ 1.500.

Os números exigem atenção antes de tirar os jogos da estante para vender. O levantamento utiliza referências de vendas de versões americanas, convertidas de dólar para real, consultadas em 3 de novembro. Edições de outras regiões e negociações no Brasil podem alcançar valores diferentes.

Quais jogos de PlayStation aparecem no topo?

A análise reuniu mais de 120 jogos populares dos dois consoles. Os preços abaixo correspondem a cópias completas, com disco, caixa original e manual, segundo a metodologia informada pelos responsáveis.

Posição Jogo Console Valor aproximado 1º Silent Hill 3 PlayStation 2 R$ 2.030 2º Silent Hill PlayStation R$ 1.610 3º ISS Pro Evolution PlayStation R$ 1.500 4º Castlevania: Symphony of the Night PlayStation R$ 1.290 5º Resident Evil PlayStation R$ 1.110 6º Silent Hill 2 PlayStation 2 R$ 1.090 7º Xenogears PlayStation R$ 983 8º Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 PlayStation 2 R$ 771 9º Parasite Eve PlayStation R$ 755 10º Vagrant Story PlayStation R$ 670

A franquia Silent Hill ocupa três posições entre os dez primeiros. A seleção também reúne jogos de terror, RPGs, luta e futebol que atravessaram as duas primeiras gerações de consoles da Sony.

O ranking cobre os títulos escolhidos pelos pesquisadores. Por isso, o teto de R$ 2.030 vale para essa seleção, sem representar o maior preço possível entre todos os jogos existentes de PlayStation.

Quanto a caixa e o manual mudam o preço?

Resident Evil apresenta uma das maiores diferenças destacadas pelo levantamento. O disco avulso aparece por cerca de R$ 261, enquanto uma cópia completa chega a aproximadamente R$ 1.110 — mais de quatro vezes o valor.

O exemplo mostra por que duas cópias do mesmo jogo podem ter avaliações distantes. Na comparação, é necessário identificar a edição e conferir quais itens acompanham o produto, além de observar suas condições de conservação.

Um porta-voz do playcasino.com recomenda procurar transações efetivamente concluídas de exemplares equivalentes antes de definir o preço. “Antes de vender ou doar, vale pesquisar quanto foi pago em vendas concluídas de cópias no mesmo estado, e não olhar só o preço que os vendedores pedem”, afirmou em comunicado.

San Andreas e Gran Turismo aparecem por menos

Alguns dos jogos que marcaram o PlayStation têm referências bem inferiores às dos líderes do ranking. No levantamento, uma cópia completa de Grand Theft Auto: San Andreas, para PS2, aparece por cerca de R$ 116. Já Gran Turismo, do primeiro PlayStation, fica em aproximadamente R$ 88.

Esses valores também seguem o recorte de versões americanas adotado na pesquisa. Uma comparação com anúncios brasileiros precisa levar em conta a região do disco e a edição, em vez de considerar apenas o nome do jogo.

Quanto valem os consoles antigos?

O levantamento também avaliou os aparelhos. Um PlayStation original completo na caixa aparece por aproximadamente R$ 502, ante R$ 344 sem a embalagem. Para o PlayStation 2, as referências são de R$ 1.480 completo e R$ 610 avulso.

Console Avulso Completo na caixa PlayStation R$ 344 R$ 502 PlayStation 2 R$ 610 R$ 1.480

Como os preços foram calculados?

Segundo os responsáveis, a pesquisa utilizou o guia PriceCharting, que calcula referências de mercado a partir de vendas concluídas no eBay e em outras lojas on-line. O levantamento considerou apenas categorias com pelo menos cinco vendas, naquele estado de conservação e composição, nos 12 meses anteriores à consulta.

Os preços em dólar foram convertidos pela PTAX de venda de 3 de novembro de 2026, de R$ 5,4935, publicada pelo Banco Central, e arredondados. Frete, taxas e impostos ficaram fora da conta.

A cotação e a data de coleta fazem parte do resultado: os valores representam aquele recorte do mercado e podem mudar. Para estimar quanto um exemplar específico alcançaria, a referência mais próxima é uma venda concluída da mesma versão e com os mesmos itens.