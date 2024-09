'Agatha All Along': produção segue cartilha de 'WandaVision' e cativa o público; saiba o que esperar

Depois de tantas mudanças de nome, de "pregar peças" nos fãs e de perder seus poderes para a Feiticeira Escarlate, Agatha Harkness está oficialmente de volta na mais nova (e tão aguardada) produção da Marvel, "Agatha All Along" ("Agatha Desde Sempre",no título brasileiro). A série teve sua estreia nesta quarta-feira, 18, com os dois primeiros capítulos.

Disponível no Disney+, a trama tem ao todo nove episódios e lançará os demais semanalmente, às quartas-feiras. O enredo traz de volta a enigmática bruxa Agatha Harkness (Kathryn Hahn), agora sem poderes e presa em um feitiço. A jornada pela recuperação de sua essência toma outro rumo, no entanto, quando um adolescente gótico misterioso a ajuda a se libertar e a convida para o lendário Caminho das Bruxas, um percurso de provações que promete recompensar a bruxa sobrevivente com o que lhe falta. Juntos, eles formam um novo coven e partem em busca do desafio.

Muito aguardada pelos fãs da Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), a trama de "Agatha All Along" surpreende sobretudo pelas atuações dos talentos escolhidos para o elenco. Joe Locke ("Heartstopper") é um par perfeito para o protagonismo de Hahn, que parece ter nascido para o papel da bruxa. Foi, aliás, o carisma da atriz e a música que ela canta em "WandaVision" — da qual a nova produção emprestou o nome — que gerou o spinoff em primeiro lugar. E o tiro parece ter atingido bem o alvo: a série chegou ao streaming já com apoio da crítica especializada, que viu no título uma boa produção da Marvel.

De coadjuvante à protagonista

Em 2021, o público Agatha Harkness pela primeira vez em "WandaVision". Na série, a bruxa se passava por Agnes, a vizinha indiscreta de Westview, que construiu uma relação próxima com Wanda Maximoff. O mistério foi revelado quando Agatha descobriu que Wanda havia encantado a cidade, o que resultou em um duelo mágico entre as duas.

Para a produção do spinoff, que pela primeira vez entre as demais séries da Marvel não necessita que o público tenha assistido a todas as produções do estúdio, a criatividade e a busca por uma fórmula diferente no roteiro assinaram o iminente sucesso de "Agatha All Along": assim como Hann — que consegue equilibrar bem o show, as músicas e o humor para se fazer cativante —, a série tem personalidade, corpo, objetivos claros e propósitos não muito nobres.

Agatha pisa longe de onde os Vingadores passaram: é uma personagem mais egoísta, mas palpável, sem ter nos ombros o fardo de salvar o mundo. Sua ambiguidade moral, munida de humor e uma brilhante atuação de Hahn, a transforma em um dos personagens mais interessantes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) nesta nova fase. E a série tem um tom inigualável que misticismo que se torna em uma imersão perfeita para ser apreciada no mês do Halloween.

Ainda que o primeiro episódio tenha um ritmo mais desacelerado, o segundo já entra na roda de surpresas que é essa nova produção da Marvel. A personagem de Hann reúne um grupo de bruxas para essa jornada, mas o clima entre elas é caótico, o que torna tudo ainda mais divertido.

Onde assistir 'Agatha All Along'?

A série teve seus dois primeiros episódios disponibilizados no Disney+ nesta quarta-feira, 18. Os demais capítulos serão lançados semanalmente, às quartas-feiras. Veja abaixo o calendário de lançamentos:

Estreia (episódios 1 e 2): 18 de setembro

Episódio 3: 25 de setembro

Episódio 4: 2 de outubro

Episódio 5: 9 de outubro

Episódio 6: 16 de outubro

Episódio 7: 23 de outubro

Episódio 8: 30 de outubro

Episódio 9: 6 de novembro

O que precisa assistir para ver 'Agatha Desde Sempre'?

A série da bruxa Agatha Harkness é mais amigável com o público que não é tão fã assim do MCU. Para assisti-lo, basta saber um pouco sobre a história da Feiticeira Escarlate e se inteirar dos eventos de "WandaVision".

Quantos episódios terão a série 'Agatha All Along'?

Ao todo, a produção conta com nove episódios.