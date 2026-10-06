'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia hoje no streaming; veja horário e onde assistir

RESUMO ＋ "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já está disponível nas plataformas digitais. O filme estrelado por Tom Holland chegou nesta segunda-feira, 5, à loja do Prime Video para compra e aluguel. A compra digital custa R$ 39,90. O lançamento, por enquanto, não significa a entrada do longa no catálogo da assinatura do serviço.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" já está disponível para assistir em casa. O filme estrelado por Tom Holland chegou nesta segunda-feira, 5, à loja do Prime Video para compra e aluguel digital.

A compra do longa custa R$ 39,90. O lançamento, porém, não significa que "Homem-Aranha: Um Novo Dia" tenha entrado no catálogo para assinantes do Prime Video. Por enquanto, o filme está disponível por meio de compra ou aluguel.

Onde assistir a 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" pode ser comprado ou alugado digitalmente na loja do Prime Video.

No caso do aluguel, o usuário tem 30 dias para começar a assistir ao filme. Depois de iniciada a reprodução, são 48 horas para concluir a exibição.

Ainda não há, nas informações disponíveis, uma data para a chegada do longa a um catálogo de streaming por assinatura.

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' arrecadou US$ 2,4 bilhões

A chegada ao digital acontece após o desempenho do filme nos cinemas. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou cerca de US$ 936,8 milhões na América do Norte em 47 dias de exibição, superando a bilheteria de "Star Wars: O Despertar da Força" no mercado.

No mundo, o longa soma aproximadamente US$ 2,4 bilhões em bilheteria. O resultado coloca a produção entre as maiores arrecadações da história do cinema.

Qual é a história de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

Dirigido por Destin Daniel Cretton, o filme se passa quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Peter Parker vive sozinho e dedica a rotina ao combate ao crime em Nova York.

À medida que aumenta a pressão sobre o herói, ele passa por uma transformação física que ameaça sua própria existência. Ao mesmo tempo, uma sequência de crimes dá início a uma nova ameaça para o Homem-Aranha.

Além de Tom Holland, o elenco reúne Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Jon Bernthal como Justiceiro, Mark Ruffalo como Bruce Banner, Michael Mando como Escorpião e Sadie Sink em um papel misterioso.