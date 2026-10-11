Morre Heidi Burge Horton, ex-jogadora que inspirou filme da Disney

Heidi Burge Horton, ex-jogadora de basquete universitário que inspirou o filme Double Teamed (As Gêmeas Entram em Quadra), do Disney Channel, morreu aos 54 anos. A informação foi confirmada pela Universidade da Virgínia. A instituição não divulgou a causa da morte.

Segundo o obituário da ex-atleta, Heidi foi diagnosticada em outubro de 2025 com um glioblastoma de grau quatro, tipo agressivo de câncer cerebral. Após passar por tratamento com quimioterapia e entrar em remissão, a doença voltou a se manifestar em julho deste ano.

Em nota, o programa de basquete feminino da Universidade da Virgínia lamentou a morte da ex-jogadora e destacou sua importância para a história da equipe.

Trajetória ao lado da irmã gêmea

Heidi defendeu a Universidade da Virgínia entre 1989 e 1993, período em que atuou ao lado da irmã gêmea, Heather Burge.

As duas ajudaram a equipe a conquistar três títulos da Conferência da Costa Atlântica (ACC) e alcançaram o Final Four do torneio universitário feminino em três temporadas consecutivas, entre 1990 e 1992.

We are deeply saddened by the passing of Heidi Burge Horton. Heidi was a cherished member of the Virginia Women’s Basketball family, her legacy will forever be a part of Virginia Athletics. Our sincere condolences to her family and loved ones. https://t.co/j49F20cabU — Virginia Women's Basketball (@UVAWomensHoops) October 8, 2026



Em 1991, as irmãs estiveram na campanha que levou a universidade à decisão nacional. Na final, porém, a equipe acabou derrotada pela Universidade do Tennessee na prorrogação.

Após a passagem pelo basquete universitário, Heidi atuou por três temporadas no exterior antes de ingressar na WNBA em 1997. Durante a carreira na liga americana, defendeu o Los Angeles Sparks e o Washington Mystics.

A ex-pivô encerrou a trajetória profissional em 2000, após sofrer uma lesão nas costas.

História inspirou filme da Disney

A trajetória das irmãs Burge ganhou as telas em 2002, quando a Disney lançou o filme Double Teamed (As Gêmeas Entram em Quadra), inspirado na história das gêmeas que construíram juntas a carreira no basquete desde os tempos de escola.

Em uma reportagem publicada pela revista Sports Illustrated em 1993, Heidi foi descrita como o contraponto da irmã em quadra. Enquanto Heather se destacava pelo poder ofensivo e pela pontuação, Heidi era reconhecida pelo trabalho defensivo e pela contribuição coletiva para a equipe.

Heidi Burge Horton deixa o marido, Patrick Horton, e os filhos Jonathan, de 23 anos, e Holly, de 21.