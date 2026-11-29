Um apartamento de 135 metros quadrados, com três quartos e terraço, está à venda por 29.000 euros (cerca de 187.000 reais) em Porto Empedocle, uma cidade litorânea na ilha italiana da Sicília.

Na mesma ilha, outro imóvel, de um quarto e uma vaga de garagem, sai por ainda menos: 27.000 euros, ou aproximadamente 174.000 reais.

Os dois apartamentos estão no catálogo da Lopes Mundi, uma imobiliária de Santos, no litoral de São Paulo, criada para conectar brasileiros a propriedades no exterior.

Fundada pelos empresários Oscar Conti, Thaís Conte e Fábio Gioppo, a operação é uma franquia da Lopes, uma das maiores redes imobiliárias do Brasil.

Até 2027, a expectativa dos empresários é movimentar mais de 50 milhões de reais em vendas de imóveis, com uma carteira prevista de mais de 100 propriedades em países como Itália, Portugal e Espanha. A empresa também atua nos Estados Unidos, embora o foco do negócio esteja na Europa.

A aposta é atrair dois perfis de brasileiros: aqueles interessados em morar fora do país e os que pretendem construir patrimônio e receber aluguel em moeda forte sem deixar o Brasil.

“Durante muito tempo, investir fora do país parecia algo distante ou restrito. Hoje há mais informação, mais segurança jurídica e diferentes faixas de investimento”, afirma Gioppo.

De passaportes europeus à venda de imóveis

A ideia de montar uma imobiliária internacional nasceu de um negócio que, à primeira vista, pouco tem a ver com a venda de casas e apartamentos: o reconhecimento de cidadania europeia.

Há mais de dez anos trabalhando com a internacionalização de brasileiros, por meio da Gioppo & Conti, os empresários começaram a perceber que as demandas dos clientes não terminavam com a obtenção de um passaporte italiano ou português.

Alguns queriam ajuda para mudar de país com a família. Outros pretendiam abrir empresas na Europa. Havia também aqueles interessados em transferir parte do patrimônio para o exterior.

A compra de imóveis surgiu como uma oportunidade de ampliar os serviços oferecidos a essa mesma base de clientes.

“A gente começou a perceber que nós éramos o conselheiro confiável desses clientes”, diz Gioppo, em entrevista à EXAME.

Para entrar no mercado imobiliário, os empresários se associaram a Oscar Conti, que já operava outras duas franquias da Lopes. A ideia era combinar o conhecimento acumulado sobre a Europa com a experiência na comercialização de imóveis e uma marca conhecida pelos brasileiros.

Fábio Gioppo, da Lopes Mundi (Lopes Mundi/Divulgação)

ALopes Mundi nasceu dentro de um grupo empresarial com mais de 80 funcionários e departamentos próprios de marketing, jurídico, comercial e financeiro. Somados todos os negócios, a expectativa do grupo é faturar 55 milhões de reais em 2026.

A imobiliária conta com estruturas próprias no Brasil, na Itália e em Portugal, além de parceiros locais responsáveis por ajudar na busca pelas propriedades.

A oportunidade nos imóveis centenários da Itália

Os empresários identificaram oportunidades distintas em cada mercado europeu.

Em Portugal, uma das estratégias passa pela aquisição de imóveis na planta. O comprador pode distribuir os pagamentos ao longo da construção e buscar financiamento para quitar o saldo restante.

Na Itália, boa parte da aposta está em construções antigas, algumas com mais de um século de história. A ideia é encontrar imóveis a preços baixos, modernizar suas instalações e revendê-los por valores maiores.

É o chamado retrofit, processo de modernização de construções antigas. No caso italiano, parte do trabalho pode envolver a adequação das propriedades às exigências locais de eficiência energética.

O catálogo de oportunidades mapeadas pela empresa pode incluir até castelos históricos europeus.

Mas, por mais atraentes que sejam os preços de aquisição, comprar um imóvel antigo em outro país exige atenção. O custo das reformas, o estado de conservação da estrutura e a demanda por imóveis naquela região podem determinar se a operação será ou não vantajosa.

“É um mercado que você tem que ter um pouco mais de atenção, porque você está falando de imóveis que são centenários muitas vezes”, afirma Gioppo.

Quanto custa comprar um apartamento na Europa?

Os imóveis mais baratos anunciados pela Lopes Mundi estão na Sicília, no sul da Itália. Entre as opções disponíveis na plataforma estão:

Apartamento de um quarto e uma vaga de garagem, na Sicília: 27.000 euros (174.000 reais);

27.000 euros (174.000 reais); Apartamento de 135 m², com três quartos e terraço, em Porto Empedocle: 29.000 euros (187.000 reais).

Os valores foram convertidos pela cotação de referência de 25 de novembro e não incluem eventuais despesas com impostos, documentação, transferência de dinheiro ou reformas.

A diferença de preço entre as propriedades também ajuda a entender por que a escolha do imóvel depende do objetivo do comprador. Uma propriedade maior e relativamente barata pode estar em uma região com menor demanda por aluguel ou apresentar mais dificuldades na hora da revenda.

Para definir a estratégia, a Lopes Mundi começa com uma entrevista e um questionário sobre o perfil do cliente. A partir daí, busca imóveis, analisa as características do mercado local e auxilia na negociação.

Nem sempre o país escolhido inicialmente pelo comprador acaba sendo o destino do investimento.

“Às vezes, a gente mostra para ele que o melhor investimento para ele fazer não é na Itália, mas sim em Portugal”, diz Gioppo.

O negócio de receber aluguel em euro

Além dos investidores interessados em comprar, reformar e revender propriedades, a imobiliária mira os brasileiros que buscam uma fonte de renda recorrente no exterior.

Uma das possibilidades é a locação de curta temporada em regiões com demanda turística.

Dados da Airbtics, plataforma de inteligência imobiliária, citados pela Lopes Mundi, apontam que propriedades destinadas a esse tipo de locação geram receitas médias anuais de aproximadamente 31.000 euros na Itália, 32.000 euros em Portugal e 38.000 euros na Espanha.

Na avaliação de Gioppo, durante muito tempo os brasileiros interessados em investir no mercado imobiliário internacional olharam principalmente para os Estados Unidos. Agora, a Europa começa a ganhar espaço nessa estratégia de diversificação patrimonial.

O desafio da Lopes Mundi será convencer esses investidores a colocar dinheiro em propriedades a milhares de quilômetros de distância, muitas vezes em cidades que nunca visitaram.