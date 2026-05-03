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Quais artistas se apresentaram com Shakira em Copacabana?

Cantora colombiana levou 2 milhões de fãs para a praia do Rio de Janeiro na noite de sábado, 2

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de maio de 2026 às 12h47.

A cantora colombiana Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 2, segundo dados da Riotur.

A apresentação faz parte do evento Todo Mundo no Rio, que trouxe Madonna e Lady Gaga para a cidade nas edições anteriores.

O público ficou próximo do registrado na apresentação de Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas em 2025, e acima da apresentação de Madonna, com 1,6 milhão de fãs em 2024.

Ainda assim, o recorde segue com Rod Stewart, que levou entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas à praia em 1994, segundo estimativas da época.

Ao longo do show, entre músicas como "Girl Like Me" e "Estoy Aquí", a cantora declarou seu amor pelo Brasil e interagiu com os fãs em português.

A cantora colombiana Shakira se apresenta durante um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 2 de maio de 2026.Shakira: cantora exaltou sua relação com o Brasil em show de mais de 2 horas em Copacabana

"Pensar que cheguei aqui com 18 anos, sonhando em cantar para vocês… e acabei me apaixonando por vocês. Brasil, eu te amo. É mágico ver milhões de almas juntas, prontas para cantar, se emocionar, dançar e lembrar o mundo do que é realmente importante", disse a colombiana.

Convidados brasileiros

A cantora colombiana Shakira (à esquerda) se apresenta com a cantora brasileira Anitta durante seu show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 2 de maio de 2026.

Shakira e Anitta: cantoras apresentaram a música 'Choka Choka' neste sábado, 2, em Copacabana (Daniel Ramalho/AFP)

Outro destaque da apresentação foram as participações especiais de artistas brasileiros. Anitta subiu ao palco para cantar “Choka Choka” ao lado de Shakira, sendo apresentada ao público como “rainha”.

Caetano Veloso emocionou ao dividir o palco com Shakira cantando “Leãozinho”, música que ela costuma cantar para o filho Milan.

Shakira e Caetano Veloso se apresentam ao vivo durante um show do TODO MUNDO NO RIO na praia de Copacabana em 3 de maio de 2026 no Rio de Janeiro,

Shakira e Caetano Veloso: cantores se apresentaram juntos em Copacabana na noite de sábado (Kevin Mazur/Getty Images)

241A cantora colombiana Shakira (à esquerda) e a cantora brasileira Maria Bethânia se apresentam durante um ensaio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 1º de maio de 2026. A cantora colombiana tem apresentação marcada para 2 de maio.

Shakira e Maria Bethânia: cantoras ensaiaram juntas na sexta-feira, 1, antes da apresentação de sábado (Mauro PIMENTEL / AFP)

Maria Bethânia, por sua vez, participou ao lado da bateria da Unidos da Tijuca em “O Que É, O Que É?”, de Gonzaguinha.

Ivete Sangalo também marcou presença, repetindo parceria com a colombiana ao cantar “País Tropical”.

A cantora colombiana Shakira (à esquerda) abraça a cantora brasileira Ivete Sangalo durante seu show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 2 de maio de 2026.

Shakira e Ivete Sangalo: cantoras se abraçaram no palco em Copacabana (Daniel Ramalho/AFP)

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