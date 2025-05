Show de Lady Gaga no Rio reuniu mesmo 2,1 milhões de pessoas? Pesquisadores dizem que não

Cerca de 2,1 milhões de pessoas podem ter assistido ao show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, segundo estimativas da prefeitura da capital fluminense. Mas a projeção tem sido alvo de questionamentos por parte de especialistas e pesquisadores, que apontam inconsistências nos cálculos.

Um dos principais fatores levantados é a própria extensão da praia de Copacabana, que tem cerca de 4,5 km, mas não se trata de um espaço livre de barreiras ou completamente plano. A presença de construções, a instalação de estruturas para o evento e a densidade populacional tornam improvável a acomodação de um público tão grande.

De acordo com um estudo do Datafolha, a capacidade máxima da praia seria de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. A estimativa leva em conta uma densidade segura de pessoas por metro quadrado, além dos espaços ocupados por palcos, equipamentos e áreas interditadas.

Com base em uma densidade média de duas pessoas por metro quadrado, o público presente estaria mais próximo dos 800 mil.

A discrepância não é nova. Estimativas infladas são comuns em eventos ao ar livre. Durante as festas de Réveillon em Copacabana, os números divulgados chegaram a indicar um público equivalente à metade da população da cidade, mesmo com as limitações físicas do local, como lembrou uma pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) em entrevista à revista Veja.

Além disso, comparações ajudam a ilustrar o exagero: o Estádio do Maracanã, com capacidade para cerca de 78.800 pessoas, comportaria 1,6 milhão de pessoas somente se fosse multiplicado por 20. A lotação máxima da praia, de 2,7 milhões, só poderia ser atingida em um cenário ideal, com área completamente livre — o que claramente não é o caso.

Imagens de drones captadas durante o show reforçam a hipótese de superestimação. Vista do alto, a multidão ocupa apenas parte do espaço disponível, indicando um público mais próximo da metade da estimativa oficial.

Maior, mais caro e mais lucrativo

Se o show de Madonna custou R$ 60 milhões com três cotas de patrocínio privado, a apresentação de Lady Gaga seria 53,3% mais cara, de R$ 92 milhões, segundo O Globo, com seis cotas vendidas, além dos apoios.

O show da Rainha do Pop em 2024 contou com R$ 20 milhões divididos igualmente entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e da prefeitura da capital fluminense, somados a valores pagos pelo Itaú, Heineken e Nivea. A Deezer entrou como player oficial do evento. O cachê de Madonna, revelou O Globo na época, foi de R$ 17 milhões.

A apresentação foi histórica: mais de 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana no que se tornou o maior show já feito por Madonna em toda a sua carreira. O evento movimentou incríveis R$ 300 milhões na economia do Rio, acima da projeção da prefeitura.

A Bonus Track, produtora do show de Gaga, diversificou as cotas de patrocínio e recebeu mais investimento dos órgãos públicos. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio de Janeiro investiram, cada um, R$ 15 milhões (R$ 30 milhões, no total). Os patrocinadores privados são Corona, Santander, LATAM, Zé Delivery, Guaraná Antarctica e a marca de bebidas prontas Beats. Também apoiam C&A, TRESemmé, 99, Eventim e Kefler. A Deezer, como da outra vez, é o player oficial do evento.

O cachê da cantora não foi anunciado, mas as projeções superam US$ 1 milhão, levando em consideração os valores recebidos nos festivais anteriores, em pesquisa feita pelo The Guardian.