Prova do Anjo BBB 26: confira como foi a disputa e quem é a vencedora

Na tarde desta sexta-feira ,3, os participantes do Big Brother Brasil enfrentaram a décima segunda Prova do Anjo da temporada. A dinâmica, que garante autoimunidade ao vencedor, foi estruturada em etapas eliminatórias baseadas puramente em sorte e intuição.

A competição começou com um desafio de escolha de caminhos. Oito participantes precisaram selecionar uma entre oito portas disponíveis para avançar na disputa. Juliano Floss foi o primeiro eliminado ao abrir a "porta do milho", enquanto os outros sete competidores conseguiram passar para a fase seguinte.

Entenda a 12ª Prova do Anjo do BBB 26

Na segunda etapa, o cenário mudou para uma piscina de bolinhas onde os sobreviventes precisavam localizar cartões escondidos. O momento foi marcado por uma mobilização coletiva após Tadeu Schmidt pedir que os brothers ajudassem Marciele, que estava com dificuldades para encontrar o seu item.

No desenrolar da busca, Leandro Boneco acabou encontrando o cartão de eliminação e deixou a prova.

Nesta mesma fase, Jordana, Chaiany e Gabriela levaram vantagem ao encontrarem cartões dourados, que garantiam o direito de trocar de posição na etapa subsequente. Milena, Ana Paula Renault e Marciele também garantiram permanência na disputa ao encontrarem cartões neutros.

A terceira etapa consiste em um teste de risco com barris. Os competidores devem puxar cordas estrategicamente; aquele que retirar milho do compartimento é eliminado da Prova do Anjo. As detentoras dos cartões dourados agora têm a chance de usar o benefício da troca para tentar evitar a saída ou se posicionar melhor na ordem de jogada.

Estratégia e troca de posições

O clima de estratégia marcou o uso dos cartões dourados na reta final da disputa. Chaiany optou por trocar de lugar com Jordana, enquanto Jordana decidiu mudar de posição com Ana Paula Renault. Já Gabriela preferiu manter sua localização original na dinâmica dos barris.

A decisão, no entanto, não garantiu a permanência de todas na competição. Ao puxarem as cordas dos compartimentos, Chaiany, Milena e Gabriela retiraram milho e foram eliminadas da Prova do Anjo. Com esse desfecho, Ana Paula Renault, Jordana e Marciele superaram o risco e avançaram para a etapa final, onde será definido quem conquista a autoimunidade e o poder do colar nesta semana.

Final da Prova do Anjo do BBB 26

A definição da ordem para a grande final da 12ª Prova do Anjo foi decidida por meio de um sorteio entre as três sobreviventes. Jordana garantiu o direito de abrir a rodada, seguida por Marciele e, por último, Ana Paula Renault.

Nesta etapa decisiva, o apresentador Tadeu Schmidt detalhou que a vitória depende da escolha de um porta-copo específico. A competidora que selecionar o objeto capaz de abrir a geladeira do cenário será coroada o Anjo da semana, garantindo a autoimunidade e o colar para proteger um aliado no Paredão de hoje à noite.

Ao final da disputa, quem escolheu o porta-copos foi Jordana, que conquistou a imunidade e não poderá ser votada no paredão desta sexta-feira, 3.