BBB 26: quem virou alvo após a saída de Solange Couto

BBB 26: veja quem são os mais rejeitados (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de abril de 2026 às 10h41.
Com a saída dos nomes mais rejeitados, o BBB 26 entrou em uma nova fase — e o ranking de rejeição começou a se reorganizar.
Mesmo fora do jogo, Solange Couto ainda lidera o Rançômetro, com 16,22%, seguida por Alberto Cowboy, com 15,27%. Os dois deixaram a disputa no momento em que concentravam os maiores índices de rejeição.
Entre os participantes que seguem na casa, Jordana assume o topo da rejeição, com 12,02%, tornando-se o principal alvo atual do público.
Logo atrás, Ana Paula Renault aparece com 9,64%, mantendo um padrão de forte divisão: lidera no apoio, mas também figura entre os mais rejeitados.
Na sequência, Chaiany (8,44%) e Samira (8,25%) aparecem próximas, seguidas por Marciele (7,79%) e Milena (7,62%), formando um bloco intermediário com rejeição distribuída.
Na parte final do ranking estão Gabriela (5,97%), Juliano Floss (4,45%) e Leandro (4,31%), que registram os menores níveis de rejeição no momento.
O cenário indica que, após a eliminação dos principais alvos, a rejeição começa a se redistribuir no jogo, com novos nomes entrando na zona de risco e assumindo o centro da pressão do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
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