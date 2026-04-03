BBB 26: quem virou alvo após a saída de Solange Couto

Com a saída dos nomes mais rejeitados, o BBB 26 entrou em uma nova fase — e o ranking de rejeição começou a se reorganizar.

Mesmo fora do jogo, Solange Couto ainda lidera o Rançômetro, com 16,22%, seguida por Alberto Cowboy, com 15,27%. Os dois deixaram a disputa no momento em que concentravam os maiores índices de rejeição.

Entre os participantes que seguem na casa, Jordana assume o topo da rejeição, com 12,02%, tornando-se o principal alvo atual do público.

Polarização no topo

Logo atrás, Ana Paula Renault aparece com 9,64%, mantendo um padrão de forte divisão: lidera no apoio, mas também figura entre os mais rejeitados.

Na sequência, Chaiany (8,44%) e Samira (8,25%) aparecem próximas, seguidas por Marciele (7,79%) e Milena (7,62%), formando um bloco intermediário com rejeição distribuída.

Zona de menor pressão

Na parte final do ranking estão Gabriela (5,97%), Juliano Floss (4,45%) e Leandro (4,31%), que registram os menores níveis de rejeição no momento.

O cenário indica que, após a eliminação dos principais alvos, a rejeição começa a se redistribuir no jogo, com novos nomes entrando na zona de risco e assumindo o centro da pressão do público.

Os mais queridos

1º Ana Paula Renault — 37,68%

— 37,68% 2º Juliano Floss — 13,59%

— 13,59% 3º Alberto Cowboy — 13,59%

— 13,59% 4º Milena — 11,53%

— 11,53% 5º Jordana — 9,00%

— 9,00% 6º Samira — 3,78%

— 3,78% 7º Chaiany — 2,68%

— 2,68% 8º Marciele — 2,45%

— 2,45% 9º Leandro — 2,40%

— 2,40% 10º Gabriela — 1,78%

Os mais odiados

1º Solange Couto — 16,22%

— 16,22% 2º Alberto Cowboy — 15,27%

— 15,27% 3º Jordana — 12,02%

— 12,02% 4º Ana Paula Renault — 9,64%

— 9,64% 5º Chaiany — 8,44%

— 8,44% 6º Samira — 8,25%

— 8,25% 7º Marciele — 7,79%

— 7,79% 8º Milena — 7,62%

— 7,62% 9º Gabriela — 5,97%

— 5,97% 10º Juliano Floss — 4,45%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.