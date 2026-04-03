Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem virou alvo após a saída de Solange Couto

Enquete mostra participante menos querido do público após saída de sister; veja quem são os mais odiados

BBB 26: veja quem são os mais rejeitados (Gshow/Reprodução)

BBB 26: veja quem são os mais rejeitados (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 10h41.

Com a saída dos nomes mais rejeitados, o BBB 26 entrou em uma nova fase — e o ranking de rejeição começou a se reorganizar.

Mesmo fora do jogo, Solange Couto ainda lidera o Rançômetro, com 16,22%, seguida por Alberto Cowboy, com 15,27%. Os dois deixaram a disputa no momento em que concentravam os maiores índices de rejeição.

Entre os participantes que seguem na casa, Jordana assume o topo da rejeição, com 12,02%, tornando-se o principal alvo atual do público.

Polarização no topo

Logo atrás, Ana Paula Renault aparece com 9,64%, mantendo um padrão de forte divisão: lidera no apoio, mas também figura entre os mais rejeitados.

Na sequência, Chaiany (8,44%) e Samira (8,25%) aparecem próximas, seguidas por Marciele (7,79%) e Milena (7,62%), formando um bloco intermediário com rejeição distribuída.

Zona de menor pressão

Na parte final do ranking estão Gabriela (5,97%), Juliano Floss (4,45%) e Leandro (4,31%), que registram os menores níveis de rejeição no momento.

O cenário indica que, após a eliminação dos principais alvos, a rejeição começa a se redistribuir no jogo, com novos nomes entrando na zona de risco e assumindo o centro da pressão do público.

Os mais queridos

  • 1º Ana Paula Renault — 37,68%
  • 2º Juliano Floss — 13,59%
  • 3º Alberto Cowboy — 13,59%
  • 4º Milena — 11,53%
  • 5º Jordana — 9,00%
  • 6º Samira — 3,78%
  • 7º Chaiany — 2,68%
  • 8º Marciele — 2,45%
  • 9º Leandro — 2,40%
  • 10º Gabriela — 1,78%

Os mais odiados

  • 1º Solange Couto — 16,22%
  • 2º Alberto Cowboy — 15,27%
  • 3º Jordana — 12,02%
  • 4º Ana Paula Renault — 9,64%
  • 5º Chaiany — 8,44%
  • 6º Samira — 8,25%
  • 7º Marciele — 7,79%
  • 8º Milena — 7,62%
  • 9º Gabriela — 5,97%
  • 10º Juliano Floss — 4,45%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Sem final feliz e ninguém a salvo: como será o final de 'The Boys'

BBB 26: Ana Paula dispara e vira favorita isolada da edição, mostra enquete

Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

BBB 26: prova desta sexta pode mudar tudo no jogo

Mais na Exame

Future of Money

Paraná tokeniza mais de 3 mil veículos com 'RG digital do carro'

EXAME Agro

Do campo ao concreto: como funciona o mercado de R$ 42,5 bilhões do chocolate

Casual

O segredo do descanso real: existe uma 'posição ideal' para dormir?

Um conteúdo Bússola

Novo Manual da NR-1: o que muda na gestão de riscos nas empresas