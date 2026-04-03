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BBB 26: Anjo da semana será autoimune; entenda a dinâmica

Prova desta sexta garante imunidade ao vencedor antes de berlinda com indicação da Líder e votos da casa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 14h27.

O BBB 26 realiza nesta sexta-feira, 3, mais uma Prova do Anjo, com impacto direto na formação do Paredão. Desta vez, o vencedor da disputa será autoimune.

A dinâmica foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que destacou a mudança no papel do Anjo durante o atual ciclo do jogo.

Ainda nesta sexta-feira, o programa terá formação de Paredão, em um modelo simplificado dentro do Modo Turbo.

Como será a dinâmica

A berlinda será formada por três participantes:

  • um indicado pela Líder, Samira
  • os dois mais votados pela casa

O vencedor da Prova do Anjo garante imunidade automática e não poderá ser votado.

Eliminação no domingo

A eliminação acontece no domingo, 5, quando um dos emparedados deixa o programa.

A dinâmica concentra decisões em curto prazo e mantém o ritmo acelerado da reta atual do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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