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BBB 26: Ana Paula dispara e vira favorita isolada da edição, mostra enquete

Mesmo com a saída de nomes relevantes, Ana Paula mantém o controle do jogo em termos de apoio popular, sem concorrentes diretos na disputa pela liderança, mostra Votalhada

Ana Paula Renault: sister é a mais querida da edição (Gshow/Reprodução)

Ana Paula Renault: sister é a mais querida da edição (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 09h44.

Com folga no topo e presença também entre os mais rejeitados, Ana Paula Renault se consolida como o principal nome do BBB 26 neste momento.

No Queridômetro, ela lidera de forma isolada, com 37,68% dos votos — quase o triplo do segundo colocado, Juliano Floss, com 13,59%. A vantagem amplia a distância para o restante do grupo e reforça um favoritismo consistente.

Mesmo com a saída de nomes relevantes, Ana Paula mantém o controle do jogo em termos de apoio popular, sem concorrentes diretos na disputa pela liderança.

Favoritismo e rejeição

Ao mesmo tempo em que lidera no carinho, Ana Paula também aparece no Rançômetro, com 9,64%, ocupando a quarta posição entre os mais rejeitados.

O dado evidencia um cenário de polarização: a participante concentra apoio expressivo, mas também segue como alvo relevante dentro do jogo.

À frente dela na rejeição estão Jordana, com 12,02%, e os eliminados Solange Couto e Alberto Cowboy.

Jogo gira ao redor de Ana Paula

Com a saída dos principais nomes rejeitados, o jogo passa por redistribuição de forças. Ainda assim, Ana Paula mantém protagonismo tanto no apoio quanto na rejeição.

O cenário indica que o desempenho da participante segue como fator central para os próximos movimentos do BBB 26, em um ambiente marcado por concentração de votos no topo e disputa mais fragmentada nas demais posições.

Os mais queridos

  • 1º Ana Paula Renault — 37,68%
  • 2º Juliano Floss — 13,59%
  • 3º Alberto Cowboy — 13,59%
  • 4º Milena — 11,53%
  • 5º Jordana — 9,00%
  • 6º Samira — 3,78%
  • 7º Chaiany — 2,68%
  • 8º Marciele — 2,45%
  • 9º Leandro — 2,40%
  • 10º Gabriela — 1,78%

Os mais odiados

  • 1º Solange Couto — 16,22%
  • 2º Alberto Cowboy — 15,27%
  • 3º Jordana — 12,02%
  • 4º Ana Paula Renault — 9,64%
  • 5º Chaiany — 8,44%
  • 6º Samira — 8,25%
  • 7º Marciele — 7,79%
  • 8º Milena — 7,62%
  • 9º Gabriela — 5,97%
  • 10º Juliano Floss — 4,45%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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