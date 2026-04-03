BBB 26: Ana Paula dispara e vira favorita isolada da edição, mostra enquete

Ana Paula Renault: sister é a mais querida da edição (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de abril de 2026 às 09h44.
Com folga no topo e presença também entre os mais rejeitados, Ana Paula Renault se consolida como o principal nome do BBB 26 neste momento.
No Queridômetro, ela lidera de forma isolada, com 37,68% dos votos — quase o triplo do segundo colocado, Juliano Floss, com 13,59%. A vantagem amplia a distância para o restante do grupo e reforça um favoritismo consistente.
Mesmo com a saída de nomes relevantes, Ana Paula mantém o controle do jogo em termos de apoio popular, sem concorrentes diretos na disputa pela liderança.
Ao mesmo tempo em que lidera no carinho, Ana Paula também aparece no Rançômetro, com 9,64%, ocupando a quarta posição entre os mais rejeitados.
O dado evidencia um cenário de polarização: a participante concentra apoio expressivo, mas também segue como alvo relevante dentro do jogo.
À frente dela na rejeição estão Jordana, com 12,02%, e os eliminados Solange Couto e Alberto Cowboy.
Com a saída dos principais nomes rejeitados, o jogo passa por redistribuição de forças. Ainda assim, Ana Paula mantém protagonismo tanto no apoio quanto na rejeição.
O cenário indica que o desempenho da participante segue como fator central para os próximos movimentos do BBB 26, em um ambiente marcado por concentração de votos no topo e disputa mais fragmentada nas demais posições.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.