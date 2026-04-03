BBB 26: Ana Paula dispara e vira favorita isolada da edição, mostra enquete

Com folga no topo e presença também entre os mais rejeitados, Ana Paula Renault se consolida como o principal nome do BBB 26 neste momento.

No Queridômetro, ela lidera de forma isolada, com 37,68% dos votos — quase o triplo do segundo colocado, Juliano Floss, com 13,59%. A vantagem amplia a distância para o restante do grupo e reforça um favoritismo consistente.

Mesmo com a saída de nomes relevantes, Ana Paula mantém o controle do jogo em termos de apoio popular, sem concorrentes diretos na disputa pela liderança.

Favoritismo e rejeição

Ao mesmo tempo em que lidera no carinho, Ana Paula também aparece no Rançômetro, com 9,64%, ocupando a quarta posição entre os mais rejeitados.

O dado evidencia um cenário de polarização: a participante concentra apoio expressivo, mas também segue como alvo relevante dentro do jogo.

À frente dela na rejeição estão Jordana, com 12,02%, e os eliminados Solange Couto e Alberto Cowboy.

Jogo gira ao redor de Ana Paula

Com a saída dos principais nomes rejeitados, o jogo passa por redistribuição de forças. Ainda assim, Ana Paula mantém protagonismo tanto no apoio quanto na rejeição.

O cenário indica que o desempenho da participante segue como fator central para os próximos movimentos do BBB 26, em um ambiente marcado por concentração de votos no topo e disputa mais fragmentada nas demais posições.

Os mais queridos

1º Ana Paula Renault — 37,68%

— 37,68% 2º Juliano Floss — 13,59%

— 13,59% 3º Alberto Cowboy — 13,59%

— 13,59% 4º Milena — 11,53%

— 11,53% 5º Jordana — 9,00%

— 9,00% 6º Samira — 3,78%

— 3,78% 7º Chaiany — 2,68%

— 2,68% 8º Marciele — 2,45%

— 2,45% 9º Leandro — 2,40%

— 2,40% 10º Gabriela — 1,78%

Os mais odiados

1º Solange Couto — 16,22%

— 16,22% 2º Alberto Cowboy — 15,27%

— 15,27% 3º Jordana — 12,02%

— 12,02% 4º Ana Paula Renault — 9,64%

— 9,64% 5º Chaiany — 8,44%

— 8,44% 6º Samira — 8,25%

— 8,25% 7º Marciele — 7,79%

— 7,79% 8º Milena — 7,62%

— 7,62% 9º Gabriela — 5,97%

— 5,97% 10º Juliano Floss — 4,45%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.