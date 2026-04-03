BBB 26: Prova do Anjo é antecipada para hoje

Os participantes do BBB 26 disputam nesta sexta-feira, 3, mais uma Prova do Anjo. O vencedor da dinâmica desta semana conquista autoimunidade.

O apresentador Tadeu Schmidt confirmou a regra ao anunciar a dinâmica. O benefício impede que o Anjo seja indicado ao Paredão neste ciclo.

Impacto no jogo

A imunidade altera a formação do Paredão prevista para esta sexta-feira, 3. O Anjo não poderá ser votado pelos demais participantes.

A berlinda será formada por um indicado pela Líder Samira e pelos dois mais votados pela casa.

Sequência da semana

Após a formação do Paredão, o programa segue com eliminação no domingo, 5, quando um participante deixa a competição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.