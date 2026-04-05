BBB 26: madrugada tem discussão pesada entre Gabriela e Samira

Bonecos BBB 26 paredão (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 5 de abril de 2026 às 10h48.
A madrugada deste domingo no BBB 26 foi marcada por conflitos, emoção e episódios de tensão que movimentaram a casa. Durante a festa com show da cantora Iza, o clima se agravou entre Gabriela e Samira, que protagonizaram uma longa conversa em tom de confronto, repleta de indiretas. Gabriela afirmou estar no limite e disse estar cansada de ser julgada por sua forma de jogar, reforçando que não pretende pedir desculpas por se posicionar no jogo.
Enquanto a discussão acontecia no corredor, Jordana e Marciele tentaram ouvir a conversa à distância. A tentativa de espionagem, no entanto, foi frustrada quando Samira percebeu a movimentação por meio da Central do Líder. O episódio ampliou o conflito, com trocas de acusações e críticas sobre jogo considerado desleal entre as participantes.
O clima ficou ainda mais tenso quando Marciele decidiu confrontar Samira diretamente. Durante o embate, a participante usou a expressão “nota de três reais” ao se referir à rival, questionando sua postura e levantando acusações de falsidade. A discussão se intensificou, levando Samira às lágrimas e exigindo a intervenção de Ana Paula Renault, que retirou a aliada do local para conter a situação.
Além dos confrontos, a madrugada também teve momentos de desabafo. Chaiany relatou estar cansada e emocionalmente abalada com a pressão do jogo. Jordana também chorou ao falar sobre a experiência no reality, em meio a mudanças nas alianças e ao surgimento de novas estratégias. A sequência de episódios reforçou o clima de tensão e indicou um novo momento de embates no BBB 26.