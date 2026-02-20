Invest

Amazon, Temu, Ebay: ações do e-commerce sobem com suspensão de tarifas

Suprema Corte americana derrubou tarifas de importação impostas pelo governo Trump

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16h32.

As ações de grandes plataformas de comércio eletrônico avançaram com força nesta sexta-feira, 20, após a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidar um dos principais instrumentos usados pelo presidente Donald Trump para sustentar sua política tarifária.

Por 6 votos a 3, os ministros entenderam que o presidente não tinha base legal para impor tarifas com fundamento na Lei de Poderes Econômicos Internacionais (IEEPA), dispositivo que não trata explicitamente da criação de taxas de importação. A decisão enfraquece um dos pilares da estratégia comercial adotada pela Casa Branca.

No mercado, o reflexo foi imediato. Papéis da Amazon subiram mais de 2% e às 15h51 eles ampliavam os ganhos com 2,96%. A Etsy também registrou ganhos e, no mesmo horário, subia quase 9%, enquanto a Shopify avançava 3,27% depois de subir cerca de 6% imediatamente após a notícia.

As ações de Wayfair e eBay anotavam ganhos superiores a 3%. Já a Pinduoduo Holdings, controladora da Temu, saltou mais de 4%.

As tarifas implementadas no último ano vinham pressionando o setor. Muitas plataformas que conectam vendedores independentes a consumidores foram impactadas por custos maiores, o que reduziu margens, levou a reajustes de preços e obrigou empresas a rever cadeias de suprimentos e até a cortar postos de trabalho.

Trump também utilizou a IEEPA para encerrar a regra conhecida como “de minimis”, que permitia a entrada nos EUA de encomendas de baixo valor sem cobrança de tarifas. A mudança afetou especialmente pequenos vendedores que operam em marketplaces como Etsy, eBay e Shopify, que dependiam da isenção para manter a competitividade.

A decisão também colocou em risco o modelo de negócios de empresas como Temu e Shein nos Estados Unidos. As varejistas exploravam a brecha para enviar produtos diretamente da China aos consumidores americanos sem incidência de impostos.

Diante do novo cenário, a Temu chegou a suspender temporariamente remessas diretas e, posteriormente, tanto ela quanto a Shein ampliaram suas operações logísticas e bases de vendedores em território americano.

Além das mudanças tarifárias, o ambiente econômico mais frágil tem pesado sobre a confiança do consumidor. O CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou recentemente que as tarifas começaram a aparecer nos preços de alguns produtos. Segundo ele, parte dos clientes tem migrado para itens mais baratos e promoções, enquanto demonstra maior cautela na compra de bens não essenciais e de maior valor.

Em seu relatório anual, a Etsy destacou que a retração dos gastos discricionários e a mudança no comportamento do consumidor pressionaram seus resultados. A companhia alertou ainda para a incerteza em torno do cenário tarifário e do possível impacto de alíquotas mais elevadas sobre a demanda e a renda disponível.

A empresa também apresentou uma projeção conservadora para o volume bruto de mercadorias no primeiro trimestre, considerando estabilidade das condições macroeconômicas.

Bolsas de NY sobem após decisão

A National Retail Federation afirmou que a decisão da Suprema Corte traz maior previsibilidade para empresas e fabricantes americanos, ao reduzir ambiguidades que afetavam as cadeias globais de suprimento.

Com a derrubada das tarifas, companhias passam a avaliar a possibilidade de recuperar bilhões de dólares pagos em custos adicionais. A Apple, por exemplo, já desembolsou cerca de US$ 3,3 bilhões em tarifas até o momento.

Em paralelo ao avanço das empresas, os principais índices também ganharam força ao longo da sessão. Por volta das 16h, o Dow Jones apagava as quedas e avançava 0,38%, enquanto o S&P 500 subia 0,67% e o Nasdaq registrava alta de 1,01%, reforçando o apetite por risco global após a sinalização mais favorável ao comércio internacional.

