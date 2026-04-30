Jeff Bezos será um dos grandes nomes por trás do Met Gala 2026

O Met Gala 2026 já tem data, tema e proposta definidos. Marcado o dia 4 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, o evento deste ano vai girar em torno do tema “Costume Art”, com um dress code direto e provocativo: “Fashion Is Art”.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, sua esposa, entre seus principais apoiadores estão entre os principais apoiadores do evento em 2026. O casal atua como patrocinador da edição e ocupa o posto de "honorary co-chair", ou "co-presidente honorário", reforçando o peso financeiro e institucional do evento.

Moda também é uma expressão artística

A ideia da edição de 2026 é reforçar a moda como expressão artística, aproximando o tapete vermelho do universo das galerias e museus. A proposta parte da nova exposição do Costume Institute, que vai explorar como o corpo vestido aparece na história da arte ocidental, conectando roupas, pintura, escultura e fotografia em uma mesma narrativa.

Quais celebridades vão ao Met Gala?

A edição de 2026 também terá um time de peso no comando. Anna Wintour retorna como principal anfitriã e divide o posto de co-chair com Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. O trio reforça a tentativa do evento de unir moda, cultura pop e prestígio institucional em uma das formações mais fortes dos últimos anos.

Outro destaque está no comitê de anfitriões, que será liderado por Anthony Vaccarello, diretor criativo da Saint Laurent, e Zoë Kravitz. O grupo ainda inclui nomes como Doja Cat, Sabrina Carpenter, Misty Copeland, LISA, Teyana Taylor e Gwendoline Christie.

Além de reunir celebridades, estilistas e artistas, o Met Gala segue como o principal evento beneficente do Costume Institute. Em 2026, a edição também marca a inauguração das novas galerias permanentes da instituição no museu, o que dá ao baile um peso simbólico ainda maior dentro da história do Met.

Onde acompanhar o evento?

Como acontece todos os anos, o público poderá acompanhar a chegada dos convidados pelo tradicional livestream da Vogue, que transmitirá o red carpet ao vivo em suas plataformas digitais. Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne comandam a cobertura, com Emma Chamberlain novamente responsável pelas entrevistas no tapete vermelho.