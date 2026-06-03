Governo prepara nova modalidade de crédito para motocicletas de trabalhadores de app, diz Casa Civil

Repórter
Publicado em 3 de junho de 2026 às 14h34.
Última atualização em 3 de junho de 2026 às 14h35.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha na criação de uma nova modalidade de crédito destinada a motociclistas que atuam em plataformas de transporte e entrega. A informação foi divulgada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, durante reunião ministerial realizada nesta terça-feira.
“Temos uma próxima entrega prevista com essa mesma lógica, o Move Motos, com a mesma lógica de veículos, financiamento para os motociclistas de aplicativo”, disse ela, em referência à linha de crédito que foi lançada voltada para aquisição de carros.
A proposta está em fase de elaboração e envolve equipes técnicas da área econômica do governo e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), responsáveis por definir os detalhes operacionais da iniciativa.Lula lança financiamento de carro de até R$ 150 mil para motoristas de Uber, 99 e táxi
A oferta de financiamento para motociclistas de aplicativos atende a uma demanda defendida pelo presidente Lula desde o ano passado. A medida chegou a ser considerada para ser anunciada junto ao programa voltado à compra de automóveis, mas acabou ficando para uma etapa posterior. A avaliação interna foi de que a inclusão das motos poderia ampliar a complexidade operacional do projeto.
Enquanto o novo programa é estruturado, o governo já avançou com o Move Brasil Táxis e Aplicativos. Regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no último dia 20, a iniciativa permite a compra de veículos novos por motoristas de transporte individual privado de passageiros, taxistas e cooperativas da categoria.O programa prevê até R$ 30 bilhões em operações de crédito. Cada financiamento poderá alcançar o valor máximo de R$ 150 mil.
Nos últimos meses, o governo federal tem ampliado a oferta de linhas de crédito direcionadas a segmentos específicos da economia. Segundo técnicos envolvidos nas discussões, a estratégia busca identificar setores que enfrentaram maior impacto na atividade econômica e avaliar quais mecanismos podem estimular investimentos, reduzir a capacidade ociosa ou contribuir para a manutenção da produção.Como solicitar o financiamento de carro para Uber, 99 e táxi do programa do governo?
O programa é dividido em 3 etapas:
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a taxa de juros de financiamento para homens será de 12,6% ao ano, cerca de 1,05% ao mês. Para mulheres, será de 11,6%, 0,96% ao mês.
O prazo de pagamento será de até 72 meses.
As condições serão validadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.
Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, o pagamento da primeira parcela terá carência de seis meses, com o início de pagamento somente em 2027.
O programa propõe a renovação de frota; com isso, a linha de financiamento irá operar apenas para veículos novos.
Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).
Trata-se de um programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito das operações nesse tipo de transação.
Os R$ 30 bilhões de recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, que operacionalizará o programa com apoio das instituições financeiras autorizadas por ele a operar as linhas de crédito.