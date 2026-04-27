Protagonistas de 'Supernatural' se reencontram na 5ª temporada de 'The Boys'

A quinta, e última, temporada de "The Boys" trará de volta à televisão um trio que fãs de terror irão reconhecer. Os atores que viveram por anos os irmãos Winchester e Castiel se reencontram nesta quarta-feira, 29, no próximo episódio da série da Amazon Prime.

Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins interpretam, respectivamente, Soldier Boy, Mister Marathon e um personagem ainda não conhecido em "The Boys".

Após a união entre Soldier Boy e Homelander começar a se esfacelar no quarto capítulo da temporada, a expectativa para os próximos passos do personagem de Ackles é alta.

Reunião de 'Supernatural' no trailer do próximo episódio de 'The Boys'

No trailer para o quinto episódio da temporada, é possível dar uma "espiadinha" na dinâmica dos atores de "Supernatural" reunidos. Confira:

O fenômeno de 'Supernatural'

Entre 2005 e 2020, a série "Supernatural" foi um fenômeno difícil de ignorar na televisão e em fandoms. Após mais de seis anos do final do programa, encontros de fãs e aparições do elenco em conveções de cultura pop ficam lotados, como foi o caso do painel com Misha Collins, Jensen Ackles e Jared Padalecki na CCXP 2025.

A série teve 15 temporadas e 327 episódios, fazendo dela um dos grandes marcos da televisão das décadas de 2000 e 2010.

Séries irmãs

"Supernatural" e "The Boys" compartilham mais do que fãs dedicados, senso de humor ácido e parte do elenco. Ambas a séries foram criadas por Eric Kripke, com o roteirista trabalhando simultaneamente nas duas entre 2018 e 2020.

Além do showrunner, "The Boys" conta com parte do time de "Supernatural" por trás das câmeras. Meredith Glynn, David Reed e Jim Michaels, que trabalharam junto a Kripke na roteirização e produção série da CW, passaram a integrar a produção da série de super-heróis em 2021, de acordo com informações da Variety.

Antes deles, Phil Sgriccia e Christopher Lennertz, também ex-membros do time de "Supernatural", já eram membros da equipe de "The Boys".

Que horas estreira a quinta temporada de 'The Boys'?

Os episódios de "The Boys" chegam à Prime Video às 04h, no horário de Brasília.

Calendário de lançamento de 'The Boys'

A última temporada da série chegou ao ar no dia 8 de abril com os dois primeiros episódios disponibilizados ao mesmo tempo. A partir da estreia, os próximos episódios serão lançados semanalmente, com o final marcado para o dia 20 de maio:

Episódios 1 e 2: 08/04

Episódio 3: 15/04

Episódio 4: 22/04

Episódio 5: 29/04

Episódio 6: 06/05

Episódio 7: 13/05

Episódio 8: 20/05

Sobre o que é a última temporada de 'The Boys'?

A quarta temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial e colocando o Homelander no comando do país. Todos os Boys foram capturados, exceto Butcher e Annie.

Agora, na quinta e última temporada, é o mundo do Homelander, que retorna com sua sede de poder e sangue.

Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos em um "Campo da Liberdade". Annie luta para organizar uma resistência contra a avassaladora força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, ele desencadeia uma série de eventos que mudará o mundo e todos nele para sempre.

"É o clímax, pessoal. Coisas grandes vão acontecer", diz o comunicado oficial da Prime Video.

Qual é o elenco da quinta temporada de 'The Boys'?

O elenco da quinta temporada de "The Boys" inclui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry e Daveed Diggs.