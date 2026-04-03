Sem final feliz e ninguém a salvo: como será o final de 'The Boys'

Sem promessa de redenção ou encerramento tradicional, a última temporada de The Boys deve levar a série a um desfecho marcado por mortes e rupturas.

O ator Jack Quaid, que interpreta Hughie Campbell, afirmou que o final não seguirá o padrão de histórias de super-heróis e confirmou que alguns personagens não chegam ao fim da trama.

"Não, de jeito nenhum. Não, é The Boys. Não vai ter um final de conto de fadas em nenhum sentido. Esta é a temporada final, e estamos falando sério. Há personagens, não vou dizer quais, que encontram seu fim, e é uma loucura, é realmente muito, muito louco", disse ele.

A temporada final estreia em 8 de abril, com dois episódios, e o último capítulo será exibido em 20 de maio.

Encerramento fora do padrão

Segundo Quaid, a conclusão mantém o tom característico da série, com eventos extremos e decisões que fogem de finais convencionais.

O ator relatou que as gravações foram intensas, tanto pelo conteúdo das cenas quanto pelo encerramento de um projeto desenvolvido ao longo de anos.

Sobre a série

Criada por Eric Kripke, a série se consolidou como uma das produções mais populares do streaming ao subverter o universo dos super-heróis, mostrando figuras poderosas envolvidas em corrupção, violência e interesses comerciais.

Na temporada final, o cenário é ainda mais caótico. O Capitão Pátria, personagem interpretado pelo ator Antony Starr, assume um papel dominante no mundo.

Hughie, interpretado por Jack Quaid, e seus aliados estão detidos em um “Campo da Liberdade”, enquanto Annie, vivida por Erin Moriarty, tenta reunir forças para liderar uma resistência contra o poder dominante dos Supers.

A situação muda quando Billy Bruto, personagem de Karl Urban, retorna decidido a colocar em prática um vírus capaz de eliminar todos os Supers. A escolha dá início a uma sequência de acontecimentos que promete transformar completamente o destino do mundo e de todos ao seu redor.

Confira o trailer da nova temporada:

Encontro com Supernatural

A quinta temporada de "The Boys" será um marco para os fãs de "Supernatural", já que Eric Kripke, criador de ambas as séries, trouxe à tona um reencontro com o elenco do seriado.

Além de Jensen Ackles, que já esteve em The Boys como Soldier Boy, Misha Collins e Jared Padalecki também farão participações especiais com outros nomes ainda mantidos em segredo. "Mais rostos familiares" podem aparecer ao longo da temporada, dando aos fãs uma nostalgia dos dias de "Supernatural".

O futuro de The Boys

Apesar de ser a última temporada da série principal, o universo de "The Boys" continuará com o lançamento de "Vought Rising", um prequel que explora as origens da corporação Vought e o passado de Soldier Boy e Tempesta. A série está em desenvolvimento e promete expandir ainda mais a narrativa da franquia.

Além disso, "Gen V" pode retornar para uma terceira temporada, dependendo do desempenho da audiência e da conexão com o fim da série principal. Kripke já sinalizou que há um plano para uma nova temporada ambientada após os eventos da quinta temporada de "The Boys".