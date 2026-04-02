The Boys: 5 perguntas que a última temporada da série precisa responder

A quinta e última temporada de "The Boys" estreia na próxima terça-feira, 8, no Prime Video. O hit satírico da plataforma chega com dois episódios disponíveis de imediato e lançamentos semanais até 20 de maio.

Após uma quarta temporada movimentada, a série criada por Eric Kripke chega ao começo do fim deixando uma lista considerável de pontas soltas pronta para serem amarradas.

O que Soldier Boy vai fazer quando acordar?

A cena pós-créditos da quarta temporada revelou que Soldier Boy (Jensen Ackles) está vivo, mantido em estado de congelamento e prestes a ser reativado por Homelander.

O problema é que pai e filho nunca tiveram exatamente uma relação calorosa, e Homelander não é conhecido pela gratidão.

A hipótese mais óbvia é que ele quer usar o pai para se tornar imortal, já que Soldier Boy é uma das poucas pessoas que conhecem a fórmula original do Composto V.

Mas também foi revelado que Soldier Boy tem um acerto a fazer com Billy Butcher (Karl Urban): na terceira temporada, os dois haviam se aliado para matar Homelander, até Soldier Boy virar sua destruição contra Ryan e Butcher interferir.

Jeffrey Dean Morgan, que interpreta Kessler, disse à Variety que não imagina como fazer a quinta temporada sem ao menos uma aparição do personagem. "Seria muito difícil seguir em frente sem alguma resolução", afirmou.

O reencontro entre Ackles, Morgan e Jared Padalecki, os três ex-astros de "Supernatural" reunidos em cena, é um dos momentos mais aguardados pelos fãs.

Que poder Ashley vai desenvolver depois de se injetar com Composto V?

Ashley (Colby Minifie) passou a quarta temporada sendo sistematicamente destituída de poder dentro da Vought.

Primeiro por Sister Sage, depois pela iminência de ser eliminada pelo próprio Homelander, que descobriu que ela sabia demais. Sua resposta foi invadir o apartamento dele e se injetar com uma ampola de Composto V.

A última cena a mostrou em agonia intensa, sem que soubéssemos se sobreviveu ou não. O trailer da quinta temporada indica que sim, ela aparece aparentemente bem.

A questão é o que o Composto V fez com ela. "Já propus algumas ideias para o poder que ela poderia ter", disse Minifie à Variety. "Todas são humilhantes." Dado o histórico da série em subverter expectativas, provavelmente não vai ser super-força.

Butcher vai realmente usar o vírus e matar todos os Supes?

No final da quarta temporada, Butcher partiu com uma ampola do vírus capaz de desencadear uma pandemia letal para Supes.

Seu plano declarado era usá-lo. O problema é que, ao longo da temporada, o próprio Composto V que ele usou para ganhar poderes o transformou em um Supe, o que significa que o vírus o mataria junto.

O trailer da quinta temporada reforça que esse dilema continua central: Butcher quer exterminar todos os superpoderes do planeta, e está disposto a pagar o preço.

A questão é se a série vai até o fim com essa lógica, ou se algo vai mudar o plano. Ryan, filho de Homelander que Butcher trata quase como filho, é um candidato óbvio a entrar nessa equação.

O que a "Fase 2" de Sister Sage significa? Para quem ela está realmente trabalhando?

Sister Sage (Susan Heyward) retornou a Homelander no final da quarta temporada apenas para revelar que tudo havia saído exatamente conforme seu planejamento.

Ela anunciou uma "Fase 2" sem explicar o que seria. A pergunta que a série não respondeu até agora é se Sage está genuinamente trabalhando a favor de Homelander ou jogando um jogo muito mais longo.

"Ela sobreviveu no mundo jogando muitos jogos de xadrez ao mesmo tempo", disse Heyward à Variety. "Ela suga poder da incerteza dos outros." Dado que a série tem um histórico de revelar que os personagens mais inteligentes nunca são exatamente quem parecem ser, apostar cegamente em Sage seria ingênuo.

Frenchie e Kimiko vão se reencontrar?

A quarta temporada levou Frenchie (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara) ao ponto mais próximo que chegaram romanticamente em toda a série e então os separou de forma brutal.

Ao final da temporada, Frenchie foi levado pelos personagens de Gen V enquanto Kimiko, pela primeira vez na história do programa, usou a voz para gritar o nome dele. "Foi visceral", disse Fukuhara à Variety.

A pergunta agora não é apenas se eles se reencontram, é o que Frenchie terá passado quando isso acontecer e se a série vai finalmente dar aos dois o desfecho que os fãs esperam desde a primeira temporada.