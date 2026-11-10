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Harry Potter terá maior estande da história da CCXP 2026 dedicado a uma única série

Espaço da HBO Max terá cenários imersivos inspirados em Hogwarts e atividades para os fãs antes da estreia da nova série, em 25 de dezembro

Harry Potter na CCXP 2026: experiência imersiva terá mais de 1.000 m² e cenários inspirados no universo mágico de Hogwarts. (Divulgação/HBO )

Harry Potter na CCXP 2026: experiência imersiva terá mais de 1.000 m² e cenários inspirados no universo mágico de Hogwarts. (Divulgação/HBO )

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de Jornalismo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15h09.

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A CCXP 2026 ganhará o maior estande já dedicado a uma única série, com mais de 1.000m² para "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Os fãs poderão explorar cenários realistas inspirados em Hogwarts e participar de experiências colaborativas. A nova série da HBO, baseada no primeiro livro, estreia no Natal de 2026 com oito episódios.

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A CCXP vai ter um toque de magia especial para a edição de 2026. "Harry Potter e a Pedra Filosofal" terá uma experiência imersiva com mais de 1.000m2, criado pela produtora HBO Max.

O espaço será inspirado pela magia de Hogwarts e é considerado o maior estande já dedicado a uma única série na história da CCXP. Na ativação, os fãs poderão celebrar a magia com cenários realistas e uma experiência colaborativa.

O que sabemos sobre o estande de 'Harry Potter na CCXP'?

Além de explorar os mais de 1.000 m² de ativação, sendo esse o maior estande já dedicado a uma única série na história da CCXP, os fãs poderão conhecer alguns dos cenários de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", presenciando transformações e participando de uma experiência colaborativa inspirada no Natal de Hogwarts.

Oportunidades para fotos estarão integradas ao longo de toda a experiência, permitindo que os fãs capturem um pouco da magia do universo de Harry Potterenquanto aguardam a estreia da nova adaptação da HBO.

'Harry Potter' estreia no Natal de 2026

A série da HBO irá seguir a mesma trama que o livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal", no entanto, o mundo mágico deve sofrer uma expansão em comparação aos filmes.

Com oito episódios no total, a produtora terá mais espaço e tempo para desenvolver os acontecimentos e a vida de Harry Potter em Hogwarts do que a primeira adaptação da franquia.

Os fãs também podem esperar um visual repaginado. Enquanto alguns elementos clássicos da série se mantiveram os mesmos, já foi revelado que as casas de Hogwarts receberam uma nova cara para a série, assim como as decorações da escola e a vila Hogsmeade.

A versão da HBO de "Harry Potter" terá o seu primeiro episódio lançado no dia 25 de dezembro. O resto dos capítulos será lançado de forma semanal entre janeiro e fevereiro.

Glossário

O que é Harry Potter e a Pedra Filosofal?

É o primeiro livro da série Harry Potter, que será adaptado em uma nova série da HBO com oito episódios.

O que é CCXP?

É um grande evento de quadrinhos e cultura pop realizado anualmente, que em 2026 terá um estande dedicado a Harry Potter.

O que é Harry Potter?

É uma série de livros e franquia cinematográfica sobre um jovem bruxo, que agora terá uma nova adaptação para série de TV pela HBO.

Acompanhe tudo sobre:Harry PotterCCXP – Comic Con Experience

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